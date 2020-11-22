«Мне не стать своим в классе, пока мама носит на руках!»

Максим умен, талантлив, хорошо учится, но болен ДЦП и сам ходить не может, а на коляску нет средств

Помните, как вы сами, или ваши одноклассники еще в первых классах старались увернуться от поцелуев провожавшей в школу мамы, «чтобы не засмеяли»? Тем более это было актуально в подростковом возрасте... Не дай бог проявить такую «фривольность» в отношении парня 12-16 лет - заклюют! А теперь представьте судьбу двенадцатилетнего Максима, который и рад бы, согласно возрасту, воспротивиться родительской опеке, да только это невозможно, потому что ноги его не слушаются.

Диагноз «детский церебральный паралич» ему поставили еще в раннем детстве. Мама плакала, верила в чудо и боролась за каждый шаг и движение сына. Папа страдал, что «ребенок не получился» и скоро сбежал из «бракованной» семьи, предоставив жене с трехлетним сыном широкое поле для «ежедневного подвига». Им предстояло не только выживать вдвоем на мизерное пособие, (ведь мама не могла работать с ребенком-инвалидом на руках), но и самостоятельно заниматься, развиваться, преодолевать поставленные болезнью барьеры, чтобы однажды пойти в обычную школу, со здоровыми детьми. И Макс с мамой взяли эту высоту!

С тех пор прошло четыре года. Макс превзошел все ожидания, оказавшись способнее и старательнее многих. Он отлично учится и, как выражаются учителя, «подает надежды». Он дружелюбен, честен и умен, поэтому к нему хорошо относятся одноклассники…

Но вот звенит звонок, и, как испокон веков принято, двери класса буквально сносит бурлящей «рекой» много-руконогих четвероклассников. Разбиваясь по дороге на компании, они бегут в столовую, или в другой класс, или гулять, или домой. И только один Макс остается в пустом классе. Он ждет маму, которая поможет выбраться из ортопедической опоры – без этого приспособления он не смог бы и сидеть на уроках. Мама берет Макса на руки, сажает в коляску и везет либо в другой класс, либо домой. От перемены до перемены она просто сидит в коридоре и ждет. Другого выхода нет. Осознавая, как важна для Макса учеба в нормальной школе, мама безропотно взяла на себя роль его ног.

Конечно, здорово было бы, если у парня была коляска активного типа, которой он сможет управлять сам. Некоторые на них даже танцуют!.. Но это все несбыточные мечты для маленькой неимущей семьи. Ведь за сидение в школьном коридоре маме зарплату не платят. И даже самая обычная модель Трофимовым не по карману.

Максим старается не думать об одиночестве, чтобы не депрессовать и не огорчать маму. Но он все больше тяготится вынужденной демонстрацией своей беспомощности. Нервничает, психует, потому что понимает, сколько бы конкурсов и олимпиад он ни выиграл, ему не стать своим среди ребят, пока мама носит его на руках.

Пожалуйста, помогите! Коляска, подходящая мальчику, будет стоить 192 680 рублей.

Звоните: (499) 250-02-44 Татьяна - координатор

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