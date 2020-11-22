Руслан Хасбулатов: Обвального обрушения рубля в связи с пандемией у нас не будет

Руслан Хасбулатов. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

- Доброе утро, Руслан Имранович! С днем рождения вас поздравляю! (22 ноября Хасбулатову исполняется 78 лет.)

- А, привет, Александр! Спасибо!

- Вам крепкого здоровья! Вот. И хотел уже заодно спросить, как здоровье нашего рубля? Вчера Владимир Путин, выступая на «двадцатке», сказал, что большой риск в условиях пандемии несет девальвация национальных валют, особенно - для государств с мелкими доходами. Но мы к их числу не относимся, а все равно вот такое беспокойство: как с рублем?

- Ну, так вот - о сильной позиции рубля говорить не приходится, у нас рубль привязан к цене на нефть, а здесь - большие колебания. И пока что не видно, в общем-то, возможности движения вверх. Цены на нефть тоже зависят от конъюнктуры мирового рынка - как развивается, какими темпами растёт (или не растёт) мировая экономика, сколько она потребляет нефти... А здесь - полная неопределенность.

Поэтому и у нас тоже с этим все дело связано.

В чем проблема? У нас - чрезмерная зависимость от всех этих обстоятельств, мы об этом говорили, все это знают. И мы с тобой об этом говорили.

- Точно. Президент отметил, что профинансировать меры поддержки экономики и граждан России в условиях пандемии позволило привлечение долговых ресурсов на внутреннем рынке. И накопленные страной резервы. Вот. То есть, видите, нам попроще. Несмотря на то, что несколько месяцев промышленность стояла, тем не менее, мы выплыли, а дальше… Резервы есть. То есть наш рубль, в принципе, устоит? И девальвация ему не грозит?

- Девальвация, она идет. Цены растут. Чего там говорить... Девальвация идет ползучим образом. Еще - и до наступления пандемии она была.

- «Ползла».

- Я много лет сам привык ходить в магазины, я вижу, записываю и анализирую. И за границей когда бываю - тоже смотрю.

Так что, девальвация зависит от той реальной экономической обстановки, которая складывается.

- Но рубль - в целом - стоит!

- Такого обвального обрушения рубля нет, я думаю, этого не будет. Этого не произойдет.

Но девальвация будет продолжаться и дальше.

- А как ее ещё больше затормозить бы...

- Надо развивать товаропроизводящие отрасли, так скажем. В которых люди нуждаются. А то многое приходится закупать за рубежом.

- Но, все равно, оптимизм в ваших словах звучит и это, видимо, связано не только с тем, что у вас день рождения сегодня.

- Оптимизм – это уже врожденное свойство, конечно.

- Вас еще раз поздравляю! Здоровья вам и нашему рублю.

- Спасибо. Да, согласен!

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