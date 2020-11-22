Американское издание считает Россию логовом мировых заговоров

Мария Захарова обратила внимание на объявление The New York Times. Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на объявление американской газеты The New York Times.

Ведущее американское издание ищет кандидата на замещение вакансии специального корреспондента в российской столице. Пост спецкора в Москве газета называет «легендарным».

Сложно заподозрить неладное. - написала Мария Захарова на своей странице в Facebook. – А вот и нет. Смотрим, как издание описывает соискателю страну командирования:

- Путинская Россия направляет боевые отряды, вооруженные нервно-паралитическими веществами, против своих врагов, самым последним из которых является лидер оппозиции Алексеи Навальный.

- Ее киберагенты сеют хаос и раздор на Западе, чтобы опорочить его демократические системы, продвигая при этом свою фальшивую версию демократии.

- Она использует частных военных подрядчиков по всему миру, чтобы тайно распространять свое влияние.

- Ее больницы быстро заполняются пациентами с коронавирусной инфекцией, в то время как ее президент прячется на своеи вилле.

Даже начинать про ангажированность и русофобию не буду. За что собираются платить, тоже без объяснений понятно. Ясно и то, как относится независимая американская пресса к своей аудитории.

Захарова также задалась вопросом:

- А вправе ли газета рисковать корреспондентом, отправляя его на работу в такие нечеловеческие условия? Если об этом не думает редакция, об этом всегда могут подумать ответственные граждане описанной в вакансии «страны», которые будут выдавать сменщику визу и аккредитацию. Жизни американских журналистов тоже имеют значение, даже если это The New York Times.