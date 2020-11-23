Москвичка рассказала, как вылечилась от коронавируса дома: дыхательная гимнастика, барсучий жир, грудной сбор №4

Чтобы дозвониться до поликлиники, у женщины ушло трое суток, но зато доктор и лечение правильное назначил, и бесплатные лекарства выдал Фото: Личный архив героя публикации

Про коронавирус в социальных сетях что только не пишут. Непроверенные истории люди пересылают друг другу, даже не подозревая, что многое из этого байки и фейки. А как все на самом деле? Мы публикуем дневник Екатерины Поповой, 39-летней москвички, которая вела подробные записи всего, что происходило с ней после получения положительного результата теста на коронавирус.

Анализ пошли сдавать всей семьёй после того, как Екатерина вернулась из командировки в Волгоград.

26 октября

Сегодня пришёл положительный тест на коронавирус. Мне! Единственной из всего семейства. Муж и двое детей — чистые. Как только узнала результат, изолировалась от них в отдельную комнату. На кухню и в туалет хожу в маске и перчатках. Теперь у меня отдельная тарелка, ложка, вилка и кружка.

Когда вчера днем сдавала тест, никаких симптомов у меня не было. Но уже вечером я перестала чувствовать запахи: проверила на всех духах и кофе. Температура со вчерашнего вечера 35,2. Можно жить и даже работать, правда, это нелегко. Утром появился сухой кашель и немного болит в грудном отделе. Я, следуя всем инструкциям, позвонила в поликлинику, не дозвонилась, хотя целый день упорно набирала. Сейчас позвонила в скорую: «мы к вам не поедем, пейте противовирусные и звоните в департамент здравоохранения». Депздрав: «звоните в поликлинику». Билась туда еще два часа, так и не дозвонилась. Что делать? Вызвала на завтра платного врача, чтобы получить больничный лист. Скорые летают по Москве в огромном количестве, кому-то они нужнее, я без претензий. Пока я прекрасно себя чувствую относительно тех людей, у кого высокая температура, одышка и сильная боль в груди. На КТ-легких съездить не могу, меня туда должна скорая отвезти, но она не едет. Но есть платный вариант. Об этом подумаю позже.

27 октября

Продолжаю звонить в поликлинику, а вдруг повезет! Вторые сутки одна картина: очередь доходит и потом тебя просто сбрасывают. Я решила дождаться звонка из Роспотребнадзора. Пока они не подтвердят мой диагноз, я официально не считаюсь больной коронавирусом.

Врачи из платного медцентра пришли в назначенное время. Доктор все проверил, дал больничный на 7 дней, выписал лекарства. Сегодня начну пить прописанное. По симптомам у меня трахеит. Температура прежняя - 35,5. Как законопослушный человек, я продолжаю звонить в государственную поликлинику. Все тщетно.

К вечеру боль в груди усилилась. Мы с мужем приняли решение, что надо все-таки сделать КТ легких. Позвонили в платный медцентр, и они приняли нас прямо ночью. Муж отвез меня на машине. Я села сзади и была в маске, чтобы его не заразить. На часах около 2.00, в центре в это время работает только один врач, который принимает таких бедолаг, как я, в своем костюме космонавта.

28 октября

Я сразу начала делать дыхательную гимнастику. Это помогает не только на этапе болезни, но и для профилактики полезно. Делюсь. Сделайте пять глубоких вдохов, на каждом задержите дыхание, на шестом можно прокашляться, если кашель есть - даже нужно. Повторите несложное действо три раза и так каждый день. У меня все неплохо (это относительно тех, кто на ИВЛ ), я лежу, пью лекарства, иногда хожу до кухни, там лежат клюква и таблетки. КТ ещё не готова, сегодня должны прислать. Из Роспотребнадзора не звонили, диагноз не подтверждали. Из поликлиники никаких приветов тоже нет. Записалась на повторный тест через 11 дней сама, в платный центр.

Вечером пришел результат КТ-легких. 1-5% поражения, на фоне других - ни о чем. Продолжаю пить антибиотик, витамин С, клюкву, Ацц Лонг. И как одержимая названиваю в поликлинику. Но там все та же картина. Пока моя температура 34.9. Скорая к таким тоже не ездит.

Фото: Личный архив героя публикации

29 октября

Все дело в людях. Как обычно. Утром, о чудо, дозвонилась до поликлиники! Сказали, что врач придёт только завтра. Ну, ок, уже неплохо. Вдруг долбежка в дверь. Открываю, стоит врач: я ваш вызов у другого доктора перехватила, у вас коронавирус, пневмония, давайте скорее все посмотрим. Я подумала, что я в сериале про хороших докторов. Врач выдала мне бесплатные лекарства, оценила обстановку, нормально все объяснила, велела не вставать, пить то, что дала, и делать дыхательную гимнастику. Все время причитала: «вы молодая, я не дам вам умереть». Давайте помолимся за таких врачей, они существуют.

Сразу после ее визита я установила «Социальный мониторинг». Но он так и не заработал. Я писала и звонила: обещали разобраться. Ничего не сделали. Но я и без него честно сижу дома.

Отдельно про мой тест на ковид. Он был сделан в частной клинике и отправлен по этапу куда-то очень далеко и надолго. Прошло уже пять дней, а официально мой ковид не подтверждён. Я как ответственный гражданин соблюдаю самоизоляцию, а могу ведь этого и не делать.

30 октября

Вспомнила, что я шикарная женщина, достала тканевую маску для лица, натянула, лежу. Силы возвращаются. Тело мажу барсучьим жиром, это терапевт посоветовала. Помимо чудесного эффекта в борьбе с кашлем, оказывается, это штука еще и хорошо разглаживает морщины. Рекомендую: за пять дней шея стала как у младенца.

Температура моего тела 35 градусов, иногда 34.9. Сатурация или кислород в крови 97-99, это хорошо. Запахов и вкусов нет, можно подъедать испорченные продукты, не заметишь, только вот есть не хочется. Вы можете только пить, поэтому спасает куриный бульон. Голова болит постоянно. Боль в грудной клетке и кашель такой, как будто ты работаешь на рудниках. Сейчас я все время лежу, потому что дойти до кухни и взять чашку с клюквой - равно двум разгруженным вагонам. В общем, дело дрянь! Но я не отчаиваюсь и продолжаю пить грудной сбор №4.

31 октября

Кажется, начался период восстановления. Витамины стала пить сразу сама, дети и муж тоже. Кроме этого, все употребляют дозу антивирусных. Я начинаю поправляться, поэтому, по совету врача из платной клиники, добавляю с сегодняшнего дня Цинкит и Линекс. После в планах курс ампул с витаминами для очистки легких, сдача анализов крови, мои любимые техники дыхания и, конечно, будут физические нагрузки, но позже. За это время потеряла 4 кг. Рада, они были лишними. И да! Первые трое суток я литрами пила морс из клюквы, ну и грудной сбор №4, куда же без него.

1 ноября

Все друзья спрашивают, чем лечилась? Записываю. Антибиотик Левофлоксацин по 500 мг, две таблетки в день. Ксарелто по 10мг один раз в день. Ацц Лонг по 1 штуке в день. Остальное, это витамины, клюква, грудной сбор №4 и барсучий жир. Сегодня пришла медсестра из поликлиники: забрала две пробирки крови. На 11-й день должен прийти врач сделать повторный тест. С каждым днём состояние улучшается, ещё пока низкая температура, но уже могу ходить и даже улыбаться. Есть странное ощущение, о нем говорили мои друзья, которые переболели, такое чувство, что вирус проходит сквозь тебя и медленно покидает, пытаясь на каждой твоей клетке оставить свой след. По моим ощущениям, он смывается от меня, как в аквапарке на горке, с помощью трёх литров клюквенного морса и бульона в день.

6 ноября

Сегодня звонил главный врач моей поликлиники. Вот это сюрприз. Сказал, что лежать мне ещё две недели. С пневмонией больничный длится 21 день. Я поблагодарила его за доктора, которая выписала мне конструктивное лечение, исходя из моих анализов. Мне уже хорошо, осталось немного кашля. Я собрала себя в кучу и по мере своих сил работаю. Даешь удаленку! Но вот что важно. Информационная составляющая коронавируса - страшная вещь. Я вижу в этой истории негативные тренды. Здравоохранение - плохое, люди умирают, запрись дома - не выходи. Ни одна кампания, запущенная в инфополе, не говорит тебе: не бойся, ты справишься, мы поможем, ты не один. Люди от страха пересылают друг другу протоколы лечения серьёзной болезни, скупают без надобности всевозможные лекарства. Заметьте, не гречку! Кто-то, наверное, даже чертит вокруг себя круг мелом. Я хочу увидеть не пугалки, в каких горбах хоронят ковидных больных, и тридцать три телефона служб поддержки, операторы которых пересылают тебя от одного к другому, как в замке у Кафки. Я хочу читать и слушать людей, которые реально возвращают пациентов к жизни, потому что это возможно. И статистика по выздоровлениям - тому подтверждение. Хватит людям говорить про смерть! Всем здоровья, жизнь после коронавируса существует.

13 ноября

А жизнь-то налаживается! Один отрицательный тест готов. Жду второй.

16 ноября

Конец ковидных будней. Хочется забыть все это, как страшный сон. Количество выпитых лекарств, бессонные ночи, истощение организма и невозможность обнять маленького сына. Это не обычный грипп, как многие пытаются шутить. От него, кстати, тоже люди умирают. Три недели прошли, и я рада нарядить своё туловище в платье и выгулять его по скверу в теплом шерстяном пальто. Отрицательный тест номер два готов, и Добби свободен.

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