США вышли из Договора по открытому небу: что это значит и какие будут последствия

США больше не часть открытого неба. В воскресенье истекли полгода, который были у властей страны, чтобы передумать выходить из договора 1992 года. Но Вашингтон стоит на своем: это больше не в их национальных интересах. Фото: wikimedia.org

США больше не часть открытого неба. В воскресенье истекли полгода, который были у властей страны, чтобы передумать выходить из договора 1992 года. Но Вашингтон стоит на своем: это больше не в их национальных интересах.

От чего же отказываются Штаты? 35 стран, в их числе большинство европейских государств, обязались пускать в свое воздушное пространство специальные наблюдательные полеты. Логика простая: скрывать нам нечего, вот, смотрите сами. Документ работал на формирование доверия между странами.

По поводу этих наблюдательных полетов наши страны переругивались уже давно. США, собственно, и вышли из договора, потому что Россия якобы не соблюдает свои обязательства. Например, Вашингтон возмутило, что их пилотов-наблюдателей отказались подпускать близко к границе с Абхазией и Южной Осетией. Но в договоре ясно указано, что инспекции должны проводиться не ближе 10 км от госграницы, а эти две республики Россия признала независимыми. У нас тоже хватает вопросов к американцам. Только вот мы не хлопаем дверью, а обсуждаем, почему США сильно сократили доступную иностранным наблюдателям площадь Аляски, Гавайских и Алеутских островов...

- Вашингтон свой ход сделал. От него не выиграла ни европейская безопасность, ни безопасность самих США и их союзников, - говорится в официальном заявлении нашего МИДа. - Теперь многие на Западе задаются вопросом, какой будет реакция России. Ответ прост. Мы ранее неоднократно подчеркивали, что все варианты для нас открыты. Внимательно отслеживаем и анализируем, насколько слова других участников Договора соответствуют их делам. Исходя из интересов безопасности России и наших союзников, будем принимать соответствующие решения.

Эксперты уверены: нашей стране невыгодно выходить из Договора об открытом небе.

- Нас больше интересует Европа. За время действия договора мы совершили 568 полетов, из них только 77 над территорией США, - говорит эксперт Российского совета по международным делам Александр Ермаков. - Если сохраним возможность летать над Европой, сможем увидеть там много интересного, в том числе и американские военные объекты, и совместные учения стран НАТО.

Впрочем, это палка о двух концах. Ведь союзники США по НАТО сохраняют возможность инспектировать нашу территорию. И нет никакой гарантии, что они не поделятся наблюдениями с Вашингтоном.