По следам мировой сенсации: подарит ли нам барокамера вечную молодость

Некоторые ученые утверждают, что, побывав в барокамере, можно помолодеть. Фото: Shutterstock

Благая весть облетела в эти дни планету. Израильские ученые наконец-то открыли секрет долголетия, продления жизни. И даже впервые обратили вспять биологический процесс старения человека.

Это вам не лабораторные мушки, мышки, крыски…

35 здоровых добровольцев в возрасте 64+ пять раз в неделю сидели по полтора часа в барокамере и дышали чистым кислородом, нагнетаемым под давлением. Чтобы он эффективнее разносился по организму, чем при обычном атмосферном давлении. Это называется гипербарической оксигенацией. И так три месяца подряд. Исследователи Университета Тель-Авива, проводившие эксперимент, установили, что за этот период у пожилых людей на 20% увеличилась длина теломер и на 37% уменьшилось число старых клеток. Теломеры - концевые участки хромосом. Они считаются надежным индикатором старения. Чем старше человек, тем короче его теломеры. А у израильских сидельцев в барокамере, пишут, теломеры, удлинившись, «омолодились» примерно на 25 лет.

ЗАДРАВ ШТАНЫ, БЕЖИМ ЗА КИСЛОРОДОМ

Значит, все дружно в барокамеры, дышать чистым кислородом! И будет нам счастье и вечная молодость!

- Не спешите, - огорошил меня врач-гериатр Валерий Новоселов, руководитель «Научно-медицинского геронтологического центра», председатель секции геронтологии Московского общества испытателей природы (МОИП) при МГУ. В медицине он свыше 30 лет, написал ряд книг о старении и научных способах его замедления. – После барокамеры можно в больницу загреметь. А они у нас и так переполнены из-за коронавируса.

Валерий НОВОСЕЛОВ. Фото: Личный архив

- Но это открытие века израильские ученые сделали, а не какие-нибудь английские, ставшие героями анекдотов!

- Не все так просто с теломерами. У мышей они значительно длиннее, чем у человека. В десятки раз. А живут зверьки два-три года.

- Где человек, а где мыши?!

- Возьмем шимпанзе, они к людям ближе. Теломеры у них вдвое длиннее наших. Но живут в природе 25-35 лет. Зафиксирован, правда, рекорд в 60 лет. Но в зоопарке. И среди самих людей бывают парадоксы. Например, у пожилых теломеры сперматозоидов длиннее, чем у молодых мужиков.

Кстати, эксперимент израильтян по «разворачиванию вспять» старения с помощью теломер отнюдь не первый, как сейчас утверждают. Помните американку Лиз Пэрриш?

- Ну как же! Первая женщина на Земле, которой искусственно изменили гены. Она совершила невероятный научный прорыв!

-Эта 49-летняя стройная блондинка - самая узнаваемая в российском информационном пространстве в теме биохакинга, старения и долголетия. В 2015 году прошла курс лечения генами теломеразы и фоллистатина в Колумбии. В США такие опыты запрещены. Позже Лиз сообщила, что увеличила свою мышечную массу и удлинила теломеры. Но есть ли это следствие воздействия препаратов или изменения образа жизни в рамках представленной парадигмы, или даже результат самовнушения, точно сказать нельзя.

- Зато помню заголовки, что в результате генного эксперимента Пэрриш помолодела на 20 лет. На 20!

- Но вот что интересно: на самых последних фотографиях Лиз я вижу ухоженную даму на ее возраст. Да, возраст около 50 лет, да - спортивная, да - подтянутая, но не более того.

Любопытный штрих. Волонтерка Пэрриш, рискнувшая своим здоровьем ради эксперимента с омоложением теломер на два десятка лет, входит в руководство фирмы, разрабатывающей сей препарат для вечной молодости. Бизнес…

Теперь об оружии израильтян против старения – чистом кислороде. Все знают, что кислород – это хорошо. Следуя логике, много кислорода, да еще чистого - еще лучше.

- А на самом деле?

- В воздухе, которым мы дышим, содержится 20.95% кислорода (O ). Остальное – инертный азот, углекислый и другие газы. Наш организм имеет механизмы ответа на гипоксию (недостаток O ).Это особенно важно высоко в горах, при нырянии в воду, некоторых болезнях. Недаром в прошлом году американцы Грегг Семенза, Уильям Дж. Кейлин-младший и Питер Дж. Рэтклифф получили Нобелевскую премию «за их открытия того, как клетки чувствуют и адаптируются к доступности кислорода».

А вот с гипероксией (избытком кислорода) мы в процессе эволюции никогда не сталкивались. Ну, не было этого. От слова вообще. В среде раньше было меньше О2, много меньше, а вот больше нет. Мало того, чистый кислород – токсичный газ, сильный окислитель. Отсюда популярная теория о «свободных радикалах», виновниках старости.

- Слышал, слышал. Они, образно говоря, вызывают «ржавчину» в нашем организме, потому мы и стареем. Как приходит в негодность ржавеющее на воздухе железо.

- Свободные радикалы - это активные молекулы кислорода, лишившиеся парного электрона. В процессе поиска своей пары стараются отобрать недостающий электрон у клеток и тканей, нанося им вред. Научное название – «АФК» («активные формы кислорода»).

Так что с чистым кислородом не все так просто.

В пандемию все теперь наслышаны про пульсоксиметр (прищепка на палец), который измеряет сатурацию, насыщение крови кислородом. Норма - 96-98 %. ( При COVID-19 – резкое снижение). Больше эритроциты кислорода не возьмут, сколько б им не насыщали кровь, и не отдадут больше тканям организма в обмен на углекислый газ. Там бартер жесткий, молекула на молекулу!

- Позвольте, а как же модный ныне среди геронтологов голый землекоп, якобы бессмертный? Ученые надеются с его помощью узнать секрет бессмертия человека. В образе жизни землекопа что-то связано с кислородом, помню.

- Землекоп, судя по названию, живет глубоко под землей. За миллионы лет адаптировался к недостатку кислорода и пищи. Так что речь идет все о той же гипоксии, а не гипероксии, которой нас хотят омолаживать. Землекоп в природе не одинок. Есть еще голая палестинская крыса, глубоководная гренландская акула. В глубинах океана тоже недостаток кислорода…

Животное под названием голый землекоп - долгожитель Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ЗАПАХ БОЛЬШИХ ДЕНЕГ

- Но ведь барокамеры давно используют, - не сдается журналист.

- Согласен. В космонавтике, у водолазов, летчиков. Для тренировок. И в медицине для лечения кессонной болезни, подчас в экстренных случаях для спасения жизни. Но периодически они входят в моду. Их рекламируют как якобы исцеляющие от всех недугов, ожирения… И люди платят деньги за сидение в камере.

Однако авторитетное Управление США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) подтверждает эффективность гипербарической оксигенации (насыщения пациента кислородом под высоким давлением в гипербарических барокамерах) только при лечении кессонной болезни («болезнь водолазов»). FDA предупреждает об отсутствии доказательств эффективности и безопасности этого метода при лечении ВИЧ, болезни Альцгеймера, астмы, паралича лицевых мышц, черепно-мозговых травм, церебрального паралича, депрессии, инфаркта миокарда, гепатита, мигрени, рассеянного склероза, паркинсонизма, повреждениях спинного мозга, спортивных травм, инсульта… Зато возможны тяжёлые последствия в виде паралича, воздушной эмболии (пузырьки газа в крови, которые препятствуют кровообращению, могут привести к инвалидности и даже смерти).

- Валерий Михайлович, про эксперимент израильтян в барокамерах написал серьезный научный журнал Aging, - хватаюсь я за последний аргумент. Очень уж хочется журналисту омолодиться чистым кислородом.

- К этому журналу уже были претензии по поводу рецензирования публикуемых статей. Скажу честно, до 80 процентов статей в таких журналах по модной теме геронтологии, омоложения носят хайповый, а подчас просто «мусорный характер». Для привлечения внимания к препаратам, не прошедшим клинические испытания на геропротекторные свойства на человеке.

К организаторам эксперимента в Тель-Авиве после прочтения статьи в Aging у меня свои вопросы. Есть там проблемы, очевидные для геронтологов. Собрали 35 человек разного возраста, потом 5 убрали. Почему? В анализ включили 25 человек по одному показателю и 20 по другому. Неискушенных читателей вводят в заблуждение мастерскими манипуляциями со статистикой, жонглируя большим количеством цифр. А самого протокола исследований, по сути, нет.

Впрочем, некоторые наши деятели от «антивозрастной медицины» уже заявляют сейчас, вслед за израильтянами, мол, барокамеры реально помогают бороться со старостью. Оно и понятно. Запахло большими деньгами.

Барокамеры давно используют для лечения. Фото: EAST NEWS

«БУХ В КОТЕЛ – И ТАМ СВАРИЛСЯ»

Завершил нашу беседу доктор Новоселов «вишенкой на торте».

- Теорию теломер называют Библией геронтологии. Впервые ее выдвинул в 1971 году советский биолог Алексей Оловников. Хотя Нобелевскую премию за это открытие генетического механизма старения дали в 2009 г трем американским ученым.

Но сам-то Оловников от своей теории, что именно теломеры - причина старения человека, давно отказался. При том, что именно она объясняет знаменитый «предел Леонарда Хейфлика». Этот ученый открыл в 1961 году, что клетки имеют лимит делений. Для большинства человеческих клеток лимит - 52. Сам Леонард отметил заслугу Оловникова.

Я перезвонил биологу Оловникову.

Алексей Матвеевич подтвердил, что со временем понял: объяснить старение организма в целом уменьшением теломер нельзя. Человек - это не просто клетка и даже не культура клеток, а очень сложный организм. Сейчас ученый работает над новой глобальной теорией старения. О чем мы договорились с Оловниковым подробно поговорить в следующий раз.

Новоселовская «вишенка на торте» окончательно убила мою мечту про омоложение в барокамере. Ведь «открытие» израильтян зиждется как раз на теломерах. А тут еще ненароком вспомнил покойного Майкла Джексона. Он приобрел «кислородную капсулу» (барокамеру) за сто тысяч долларов, надеясь прожить 150 лет. Умер в 50. Сейчас, начитавшись про «чудо-омоложение», открытое в Израиле, считающемся эталоном современной медицины, богатые люди кинутся скупать барокамеры. А в салонах красоты и в частных медцентрах введут супер-молодильную процедуру чистым кислородом. Нас уже «омолаживали» стволамином и прочими волшебными «нано-кремами», которые оперативно появляются в продаже после очередной «научной сенсации» в области вечной молодости. Так, уверен, будет и на этот раз.

А может, заняться гипоксической тренировкой, имитирующей недостаток кислорода? Глядишь, тоже буду «бессмертным», как голый землекоп. Во всяком случае, хуже для здоровья от такой тренировки не будет, говорит доктор Новоселов. А пока перечитаю-ка я ершовскую сказку «Конек-Горбунок». Там один персонаж в летах тоже решил мигом омолодиться, чтоб на молодухе жениться. Сиганул в котел с кипящим молоком и... сварился.

Сказка, как говорится, ложь, да в ней намек…

Косметическая процедура омоложения кислородом. Фото: Shutterstock

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

«ОМОЛОЖЕНИЕ» КИСЛОРОДОМ МОЖЕТ РАЗБУДИТЬ РАК

Мамука БАРАМИЯ, онколог,биогеронтолог:

- Очередное «чудо» с гипероксией забило в эти дни соцсети и весьма злокачественно метастазирует, как и любой хайп. Если вникнуть в оригинал статьи, а не ограничиваться ее вульгаризацией в СМИ, понятно, что ничего особо «рабочего» (с позиции anti-aging!) там нет. А то, что есть - весьма транзиторный (преходящий) эффект на ограниченном пуле (совокупности) лимфоцитов. Понятно, почему именно на нем: в ответ на стресс происходит выброс из депо более молодых лимфоцитов, а не омоложение старых.

Удлинение теломер никак не обращает старения вспять, тем более, не устраняет его...

- Почему, Мамука Георгиевич?

- Теломеры – это просто счетчики деления (размножения) клеток. Они фиксируют процесс и уменьшаются по мере увеличения числа делений. Но каждая клетка имеет предел деления, так называемый «лимит Хейфлика». Представьте, клетка совсем постарела, у нее масса повреждений, дальше размножаться уже не может. Закон природы. Если запустить процесс удлинения теломер (отмечу, что накачиванием кислорода этого не добиться), клетки продолжат деление дальше. Но воспроизведут-то они самих себя и старых. Ведь сами-то они-то не омолодятся… Так что ничего это удлинение «счетчиков» не даст в плане продления жизни человека.

На мой взгляд, в данном исследовании «натянули сову на глобус». Я прочитал оригинал статьи, поскольку пересказам в прессе не доверяю и никогда их не читаю. Они изучали эффект на лимфоцитах (клетки иммунной системы). В качестве защитной реакции на мощный оксидативный (кислородный) стресс организм выбрасывал из депо костного мозга относительно молодые лимфоциты. У них теломеры длиннее. Когда анализируют кровь, создается обманчивое впечатление, что теломеры удлинились. Но старые клетки так и остались старыми. Просто появились молодые в ответ на стресс.

Очень популярно, образно объяснил это наш соотечественник Леон Пешкин, преподаватель и ведущий научный сотрудник кафедры системной биологии Гарвардского Мед. Института: «Если на «страну» напасть, в «армии» станет больше молодых солдат с длинными теломерами и меньше старых, хромоногих ветеранов. Не оттого, что омолодятся старые, а оттого, что зальют много необученных новобранцев. И это вовсе не значит, что «страна» омолодилась и ей хорошо, когда на нее нападают».

Есть серьезная опасность в массовом использовании чистого кислорода в барокамерах ради омоложения, - предупреждает онколог Барамия. - Вместо возвращенной молодости можно заработать преждевременную старость. И кое-что похуже. Накачка чистым кислородом в барокамере – мощный оксидантный стресс для стареющего организма. У него и так с возрастом накопилась масса проблем со здоровьем, повреждений, которые организм с трудом «латает». Он может, конечно, напрячься из последних сил и запустить программу, противостоящую «кислородному стрессу». Но запуск такой программы во взрослом организме обычно конвертируется в рак.

Конечно, опухоль появится не сразу после барокамеры. Это отсроченный эффект – могут начать прогрессировать уже имеющиеся очаги или появятся новые.

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