В деле Ефремова могут появиться новые лжесвидетели: следствие проверяет «фиктивный» брак курьера

Громкое уголовное дело Михаила Ефремова даже после приговора продолжает рушить судьбы и ломать карьеры. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Громкое уголовное дело Михаила Ефремова даже после приговора продолжает рушить судьбы и ломать карьеры. Адвокатов лишают статуса, свидетелей привлекают к ответу. Так, на днях стало известно, что в отношении сразу трёх «защитников» актёра, утверждавших в суде, что за рулем был другой водитель, возбуждены уголовные дела за дачу ложных показаний. Этих горе-товарищей привёл в суд одиозный Эльман Пашаев, но затем все пошло не по плану: первый из них оказался слеп на один глаз, второй - пьян в момент ДТП и неоднократно судим, а третий и вовсе не был очевидцем событий - это доказали камеры наблюдения.

Адвокат Эльман Пашаев. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Однако теперь за лжесвидетельство могут привлечь не только сомнительных фантазеров, но и главных потерпевших по делу - семью Захаровых: официальную супругу, младшего сына и родного брата погибшего курьера. Уже после вынесения приговора Ефремову появился документ о готовящемся разводе Сергея Захарова с женой Маргаритой - ее исковое заявление о расторжении брака, где чёрным по белому указано: пара не жила вместе с 1994 года, брачные отношения давно прекращены. Расторжения брака так и не случилось, курьер погиб ещё до развода. Но недооценивать эту бумагу нельзя: она подтвердила все, на чем ранее настаивала сожительница погибшего Ирина Стерхова.

Ирина Стерхова прожила с Сергеем Захаровым 22 года. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Серёжа жил со мной в Москве последние 22 года. В Рязань к семье ездил крайне редко, с официальной женой не общался, но заниматься разводом все было некогда, - из раза в раз повторяла Стерхова в судах, телешоу, интервью журналистам. Все тщетно: потерпевшей по делу ее так и не признали, ведь Захаровы в процессе выступила единым фронтом.

- У нас была дружная семья, жили душа в душу, - со слезами на глазах утверждала под присягой Маргарита Захарова. - Муж работал в Москве, а по выходным приезжал домой в Рязань. Отдавал мне всю зарплату. О существовании любовницы я никогда не знала и слышу впервые.

Официальная жена Сергея Захарова Маргарита с сыном на похоронах. Фото: Константин МОГИЛИН

Что здесь правда, а что ложь, теперь выясняет следствие. Пикантность ситуации в том, что благодаря своим показаниям и штампу в паспорте, Захарова получила от артиста компенсацию в 1 миллион рублей. А по-настоящему близкую курьеру женщину, которая была с ним последние два десятка лет, забирала его тело и оплачивала похороны, обьявили самозванкой и оставили без всяких выплат.

Теперь вслед за женой придётся ответить также сыну и брату, которые вторили ей в суде.

- Ирина Михайловна подала заявление в Следственный комитет по Москве с просьбой проверить показания всех троих членов семьи Захаровых, - рассказал kp.ru адвокат Стерховой Вадим Никулин. - По ее убеждению, они дали ложные показания и ввели суд в заблуждение, совершив тем самым уголовное преступление. Сейчас проводится проверка, собираются доказательства. Мы ждём от следствия законного и обоснованного решения.

Фото предоставлено адвокатом Вадимом Никулиным

Тем временем, в последние дни сам Ефремов без всякого суда признал гражданскую жену потерпевшей - стороны назначили переговоры.

- Я считаю, что в этой ситуации много вопросов, ответы на которые должны дать правоохранительные органы, - говорит адвокат актёра Андрей Алешкин. - Если то, о чем говорит мой коллега Никулин, подтвердится, то дело Ефремова необходимо пересматривать. Получается, суд был введён в заблуждение показаниями свидетелей и потерпевших, а приговор вынесен с нарушение процессуальных законов. Есть все основания полагать, что нормы права в отношении Михаила Олеговича были нарушены.

Наказание за лжесвидетельствование может быть разным: штраф до 80 тысяч рублей, исправительные работы либо реальное лишение свободы: арест на срок до трёх месяцев.

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