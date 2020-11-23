Насколько безопасны и эффективны "рецепты из интернета" при коронавирусе

Россияне делятся в социальных сетях схемами лечения от COVID-19 Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В России более двух миллионов человек переболели коронавирусом. Многие из них делятся в социальных сетях схемами лечения, которые им расписали врачи. Делается это, конечно, из благих побуждений: мол, вот, что мне помогло, может и другим сгодится. А учитывая, что у нас в России самолечение всегда приобретало эпический размах, то возникает множество вопросов: работают ли эти рецепты из интернета? Безопасны ли они? Одну из таких очень распространенных схем лечения ковида «Комсомолка» попросила прокомментировать врача-сомнолога и терапевта Александра Мельникова, заведующего отделением сомнологии в ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр оториноларингологии» Федерального медико-биологического агентства» России. Как и многие другие медики, он сейчас работает в одном из коронавирусных госпиталей и владеет самой актуальной информацией о лечении больных с ковидом.

1. Не каждая схема лечения коронавируса верна

Одну из самых расхожих схем лечения ковида опубликовал и прокомментировал на странице в соцсети доктор Мясников.

Выглядел “рецепт”, гуляющий по сети, следующим образом.

“Схема лечения в зависимости от тяжести состояния:

Витамин С (500 мг 2 раза в день),

Кверцетин (250 мг 2 раза в день),

Цинк (100 мг 1 раз в день),

Мелатонин (6 мг 1 раз на ночь),

Декристол (витамин D, 1 раз в день),

Трекрезан (по 1 таблетке 3 раза в день в первый день появления симптомов, потом по 1 таблетке 1 раз в день).

Для противовирусной терапии рекомендовано применять Тамифлю или Триазаверин (по схеме) или Осельтамивир по 1 таблетке 2 раза в день 5 дней.

Препараты при легкой форме: ИФН – а (интерферон – альфа) 3000 МЕ 5 раз в день 5 дней капать в нос. И противовирусная терапия.

При среднетяжелой форме добавить:

Сумамед 500 мг 1 раз в день,

Гидроксихлорохин по 1 таблетке 2 раза в день,

Таваник 500 мг 2 раза в день,

Эликвис 5 мг утро и вечер (под контролем коагулограммы),

Бромгексин (по 1 мерной ложке 3 раза в день),

Верошперон (50 мг утром),

Дексаметазон 4 мг 2 раза в день.

Покупайте лекарства только по назначению врача Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Доктор Александр Мясников назвал эту схему лечения «откровенным и опасным бредом», обозначив на своей страничке в соцсети, что в ней «перемешано все», в том числе «несовместимые между собой препараты с огромным спектром побочных явлений». Но, судя по всему, эта схема широко применяется на практике, во всяком случае вариант для среднетяжелых больных слово в слово (за исключением последних двух пунктов) выписывали сотруднику отдела науки “КП” врачи одной из московских поликлиник.

- Во-первых, хотелось бы отметить, что эта схема лечения выглядит неграмотно составленной. Скорее всего, ее писал не врач, - говорит Александр Мельников, которого «Комсомолка» попросила проанализировать эту схему лечения в подробностях. - Это можно понять, к примеру, по тому, что в разделе «Противовирусная терапия» обозначены препараты Тамифлю или Осельтамивир, но на самом деле это одно и то же (осельтамивир – название действующего вещества препарата Тамифлю). Много разных схем можно найти в интернете. Есть, скажем, и протокол лечения клиники МГУ. Это куда более серьезная по своим негативным последствиям вещь, чем данная непонятная таблица. В ее оценке я согласен с доктором Мясниковым.

2. Нет ни одного препарата против SARS-CoV-2 с доказанной эффективностью

Как отмечает Александр Мельников, современная реальность такова, что с умом нужно подходить и к схемам лечения, предложенным Минздравом.

- В рекомендациях Минздрава (9 версия, раздел 5.1) относительно этиотропного лечения (направленного на устранение причины болезни, - прим. ред.) написано, что «следует выделить несколько препаратов, которые могут быть использованы при лечении COVID-19», к ним относится, фавипиравир, ремдесивир, умифеновир, гидроксихлорокин, азитромицин (в сочетании с гидроксихлорокином), интерферон-альфа. «Имеющиеся на сегодня сведения о терапии этими препаратами не позволяют сделать однозначный вывод об их эффективности или неэффективности, в связи с чем их применение допустимо по решению врачебной комиссии в установленном порядке в случае, если потенциальная польза для пациента превысит риск их применения», - цитирует выдержки из предписания Минздрава Александр Мельников.

Если говорить не языком документов, а по-человечески, то получается, что эффективность всех этих препаратов, перечисленных в предписаниях министерства, не доказана.

- Более того, в ряде случаев доказана их неэффективность, - продолжает Александр Мельников. – Поэтому, если кто-то из врачей очень хочет их применять, то может это делать только с согласия пациентов. А лучше этого не делать вообще.

Нет ни одного препарата против SARS-CoV-2 с доказанной эффективностью Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

3. Большинство людей выздоравливают вообще без лечения

Около 80-85% заболевших поправляются без активного медикаментозного вмешательства, утверждает наш эксперт.

- При легком течении ковида, когда нет патогенетических (специфически обусловленных ковидом, - прим. ред.) осложнений, в применении сильнодействующих лекарств нет необходимости. Хотя и тут многие (далеко не все, конечно) люди все равно принимают массу препаратов, и из-за этого потом испытывают множество неприятностей, - говорит врач Александр Мельников.

4. В антибиотиках при COVID-19 пользы нет

В разговоре с «Комсомолкой» эксперт не подтвердил версию о том, что антибиотики существенно отягощают течение ковида, но обозначил, что они не несут положительного эффекта.

- К сожалению, даже при том, что мы транслируем сейчас, что называется «из каждого утюга», мол, антибиотики при ковиде применять не нужно, это не слишком хорошо доходит до врачей первичного звена. Тут дело и в том, что администрация не всегда вовремя доносит до врачей обновленные рекомендации. Но случается, что и сами врачи не интересуются последними научными данными, - говорит Александр Мельников.

Например, в методических рекомендациях Минздрава РФ раньше была ошибочная «балльная» схема оценки объема поражения легких при КТ, которая существенно завышала объем поражения. Она исчезла из рекомендаций несколько месяцев назад, но некоторые врачи-рентгенологи и сегодня продолжают ею пользоваться и дают неверные заключения, отмечает эксперт.

Около 80-85% заболевших поправляются без активного медикаментозного вмешательства Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

5. Иммуностимуляторы могут быть небезопасны

Что касается таких препаратов, как арбидол, умифеновир, кагоцел, амиксин - так называемых противовирусных иммуностимуляторов, – то вопрос, насколько они безопасны при заболевании, которое протекает с ярко выраженной ответной иммунной реакцией, остается открытым.

- Десятки разных так называемых противовирусных препаратов сейчас циркулируют на рынке. То один специалист, то другой говорит о пользе этих препаратов, а также триазавирина, галавита и множества других. Но правда заключается в том, что никаких сведений эффективности этих препаратов при COVID-19, впрочем, как и при других вирусных инфекциях, не существует. Хотя вреда от них, быть может, все же меньше, чем от антибиотиков, - продолжает эксперт. – Антибиотики бьют и по желудочно-кишечному тракту, и по печени, по центральной нервной системе.

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