Шоу «Ледниковый период»: Тарасову начало «подташнивать» от Петровой, Тодоренко целовала Костомарова, а Ильиных — Топалова

Регина Тодоренко и Роман Костомаров во время шоу "Ледниковый период". Фото: Михаил ФРОЛОВ

В шоу «Ледниковый период» прошел восьмой этап. Как обычно яркие номера, сложные элементы и соревновательный накал сопровождался массой интересных реплик и поворотов. В обзоре «КП» только несколько из них.

Тарасову начало «подташнивать»

Бывший футболист сборной России Дмитрий Сычев и фигуристка Мария Петрова выступили под композицию Адриано Челентано Confessa, чем не только впечатлили жюри. Но и испугали.

— Маша, куда такую поддержку? - удивилась даже мегаопытная Татьяна Тарасова. - Меня даже подташнивать стало от страха! Он очень хорошо стоит на ногах, но так опасно! Машка превзошла себя.

— Когда ты поднял ее вверх, как символ, как флаг, это было потрясающе красиво! — согласился легенда советского хоккея Владислав Третьяк.

Футболист Дмитрий Сычев и фигуристка Мария Петрова Фото: Кадр видео

— Дима, я смотрела на тебя весь прокат и думала: сколько в тебе страсти?! - поразилась за компанию двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева.

Тодоренко и Костомаров, наконец, поцеловались

Все понимали, что это всего лишь вопрос времени. Чуть ли не самая статная и эффектная пара проекта с самого начала показывала крайне эмоциональные номера, внутри которых читалась страсть и полное взаимопонимание на льду. И вот к восьмому этапу шоу Регина созрела — во время драматичного номера на песню Caruso в исполнении Лучано Паваротти фигурист и телеведущая слились в огненном поцелуе, который длился секунд пять.

Поцелуй Тодоренко и Костомарова Фото: Кадр видео

- Поняли, что надо целоваться, да? - встретил пару после выступления Илья Авербух. - Я уж думал, не отпустите там [во время поцелуя друг друга]. Регина, ты молодец, добавляла и добавляла!

- А я знала, что там впереди поцелуй, - объяснила эмоции Тодоренко. - И понимала, что надо быть счастливее и счастливее!

Ильиных и Топалов — тоже

Муж Регины Влад Топалов катается в паре с эмоциональной Еленой Ильиных. Пара идет на последнем месте в общем зачете. Однако в каждый номер вкладывает максимум энергии и экспрессии.

Таблица результатов соревнования Фото: Кадр видео

После красочного танцевального номера на песню Sexbomb Влад и Елена заняли диванчик рядом с хореографами, а Илья Авербух, впечатленный выступлением, затребовал у судей «наконец нормальных оценок». Однако жюри как всегда было объективным и строгим — лишь одну «шестерку» поставил Владислав Третьяк. Судьи попеняли паре на «грязь в ногах». Но Влад и Елена так сплотились, что практически не замечали происходящего вокруг: она ласково держала партнера за руку, а он незаметно чмокнул ее в макушку. В порыве эмоций Елена горячо поцеловала Влада в щеку. Наверняка Регина Тодоренко не оставит этот эпизод без внимания.

Ильины поцеловала Топалова Фото: Кадр видео

«Ледниковый период», Первый, суббота, 17.20