"Умоляю, верните Машке ее дом": вдова Алексея Баталова со слезами обратилась к Дрожжиной и Цивину

Вдова Алексея Баталова со слезами обратилась к Дрожжиной и Цивину Фото: Кадр видео

Вдова Алексея Баталова выступила с сенсационным заявлением. Гитана Леонтенко уверяет, что не подписывала договор ренты с Михаилос Цивиным и Натальей Дрожжиной. После этого женщина со слезами на глазах обратилась к бывшим друзьям, которых ранее обвинила в мошенничестве с наследством своего знаменитого супруга.

Михаил Цивин и Наталья Дрожжина ранее заявляли, что с наследниками Алексея Баталова их связывает договор ренты с пожизненным содержанием, который они заключили якобы по инициативе вдовы знаменитого актера Гитаны Леонтенко. Сама Гитана Аркадьевна не понимает, о какой ренте идет речь. По ее словам, никакого договора она в глаза не видела.

"Но мне-то он не нужен, этот договор. Я обеспечена, у меня пенсия, мне государство дало, у меня квартира, я заработала все сама со своим мужем. Это квартира, которую мы приватизировали на троих: я, Маша и Алеша. Я подписывала Цивину: там покраска могилы, как памятник делают, как доску ставят, нравится - не нравится, я все это подписывала", - разводит руками вдова Баталова.

Гитана Аркадьевна также показала, как обычно проходила работа с документами в ее доме. "Пододвигали: «Вот здесь подпиши». За это время обязательно что-то происходило. Я подписывала, дальше говорилось. Все держалось на доверии и честном слове… Теперь я понимаю, какая я была, какие мы все были хорошие люди, мы верили в честное слово. Я дожила до этого возраста, мне 86-й год, я теперь все должна читать, проверять, даже если я с человеком очень знакома. Я не знаю, хорошо это или плохо, но честное слово потеряно", - со слезами на глазах посетовала пенсионерка в эфире программы "Новые русские сенсации" на НТВ.

Она также заверила, что у нее сложились хорошие отношения с дочерью актера от первого брака. "Никогда не было никаких вопросов, у нас с Надей очень хорошие отношения. Надя - талантливый человек. Алеша завещание не оставлял, потому что все, что осталось от Алеши, - сберкнижка, и там то, что мы с Надей поделили", - откровенничает 85-летняя артистка.

Леонтенко до сих пор находится в шоке от случившегося с наследством Баталова. "Когда я поняла, то они Машу из ее квартиры переписали, а сюда вписали Цивину. Елки-палки, как дальше жить? Я умоляю, верните Машку в ее дом. И нам ничего чужого не надо, верните это. Поверьте, клянусь богом, я люблю свою дочь, своего мужа, свою страну! И я ничего плохого не делала. Верните Машке ее дом… Чтоб она не просила ни у кого", - расплакалась пенсионерка.

Напомним, вдова Алексея Баталова ранее заявила, что Наталья Дрожжина и Михаил Цивин обманным путем завладели наследством народного артиста. Речь идет о двух квартирах в Москве, долей в четырехкомнатной квартире, где сейчас проживает вдова и дочь актера Мария, страдающая ДЦП, и его личной мастерской. Исчезли и крупные суммы денег с российских и зарубежных счетов. Предварительный ущерб составил 37 млн рублей.