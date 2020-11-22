Коронавирус у знаменитостей, последние новости на 22 ноября 2020: как себя чувствуют Дарья Донцова и герои шоу «Танцы»

Писательница Дарья Донцова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

22 ноября знаменитости сообщили несколько хороших новостей и столько же тревожных о своем самочувствии во время болезни.

Лечатся в больнице

47-летняя Елена Ксенофонтова продолжает лечение – говорить о выписке пока рано. Температура спала, но одышка и другие проблемы остаются. Ухудшения состояние и госпитализация актрисы случились после двух недель лечения дома, так как дали о себе знать имеющиеся ранее проблемы со здоровьем. В коронавирусном госпитале Елене стало лучше уже после нескольких дней пребывания. У нее 30% поражения легких.

Реабилитация

68-летняя Дарья Донцова наконец-то выздоровела – появились силы, энергия. Писательница лечилась в больнице, потом неделю приходила в себя дома. И вот врач разрешил ей уже и в храм сходить, и в съемках участвовать. Донцова сообщила сегодня: «Воскресенье. Литургия. Меня в храме нет. Я пока молюсь дома. Но есть отличная новость: мои карантин заканчивается в пятницу, 27 ноября. И в субботу смогу пойти на Всенощную, а в воскресенье на Литургию. Прямо жду не дождусь пятницы… 30 ноября у меня в плане съемка на Спас. Увижу отца Константина, отца Михаила. Ну и пусть, что еще несколько месяцев мои день будет начинаться и заканчиваться приемом горы таблеток. Но это уже ерунда! Я выздоровела. Я пойду в храм. Я могу всех обнять. Слава богу за все».

Перенос съемок

Вчера стало известно о том, что заболели сразу несколько участников проекта «Танцы» на ТНТ – из-за чего перенесли съемки. Теперь стали известны подробности: коронавирусом болеют не только участники, но и члены команды – хореограф Игорь Рудник. Поэтому было принято решение не переносить съемки в ожидании выздоровления героев шоу, а отменить их в этом году.

Возобновят проект в 2021-м году – в эфире «Танцы» увидим весной. Продюсеры заявляют: "Друзья, последний сезон шоу «Танцы» действительно является для нас и всех участников процесса особенным, мы относимся к нему с особым трепетом. Но COVID-19 вносит свои коррективы в наши планы. Мы приняли решение приостановить съемки шоу на время сложной эпидемиологической ситуации. Мы заботимся о людях, которые создают этот масштабный проект, и их здоровье стоит для нас на первом месте! Прекрасно понимаем разочарование миллионов поклонников шоу «Танцы», но уверены, что они нас поймут. Возобновить съемки мы планируем в начале 2021 года и обязательно поставим красивую точку в последнем сезоне проекта! Берегите себя!» Участники проекта проходят лечение амбулаторно. А вот 40-летний хореограф Игорь Рудник попал в больницу, но сейчас ему уже лучше".

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