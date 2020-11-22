«В прошлый раз все поздравили госпожу Клинтон, а победил Трамп»: Путин объяснил, почему не спешит с поздравлениями Байдену

Владимир Путин объяснил, почему не поздравил Джо Байдена с избранием в президенты. Фото: REUTERS

- Испорченные отношения уже не испортишь, они уже испорченные, - так объяснил в интервью телеканалу «Россия» Владимир Путин, почему не боится обиды со стороны США на отсутствие из России поздравления Джо Байдену с победой на президентских выборах.

Но при этом добавил, что никакой подоплеки в действиях Кремля искать не следует.

- Мы с уважением относимся ко всем: и к действующему президенту Трампу, и к кандидату на эту должность господину Байдену. Поэтому здесь нет никаких для нас проблем, - сказал Путин. - Но чисто формальные вещи должны быть сделаны в соответствии со сложившейся практикой и с юридической стороной дела. Здесь нет никакой задней мысли и ничего, что было бы необычным или могло лечь в основу дальнейшего разрушения наших отношений. Это чистая формальная сторона дела.

Высказал российский президент свое мнение о тех, кто поторопился поздравить Байдена до официальных итогов.

- Что касается других - тех, кто поздравляет, это дело каждого, все люди опытные, знающие, что и как они делают, - сказал президент России. - Но вы помните, в прошлый раз все поздравили госпожу Клинтон, а оказалось потом, что победил Трамп.

Чтобы не было домыслов, Владимир Путин уточнил, как писался текст Соглашения о прекращении огня между Азербайджаном и Арменией.

- Россия выполняла только роль посредника и брала на себя по этому документу обязанности осуществить мирное разведение сторон, - сказал он. - Что касается самого текста, то мы делали это втроем - я, естественно, президент Алиев и премьер Пашинян. По-другому было невозможно, потому что, по сути, это была договоренность между двумя сторонами. Согласование было сложным, энергозатратным процессом. По сути, мне пришлось взять на себя роль посредника, выслушивал их требования, претензии к тексту. Фактически, такая равноправная, равноценная трехсторонняя работа.

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