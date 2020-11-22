Овечкин сменил американскую НХЛ на русскую? Как стартовал 10-й сезон Ночной лиги

Фото: Евгений Тумашов

Буре отдает передачу на Фетисова? Александр Овечкин оформляет хет-трик во время межсезонья? Бутман играет на саксофоне на ледовой площадке? Нет, это не сон. Это матч Ночной хоккейной лиги. И не просто матч, а праздничное открытие 10-го сезона масштабного проекта.

В честь этого события прошел «Матч Легенд» с участием великих спортсменов, а также в режиме онлайн состоялся «Марафон Ночной лиги».

Ночную лигу с началом юбилейного сезона поздравил президент России Владимир Путин, направив праздничную телеграмму. Внимание главы государства к этому проекту неудивительно – в 2011 году именно он инициировал создание любительского хоккейного движения в стране. Президент отметил, что НХЛ выполняет важную миссию, в том числе – продвигает ценности здорового образа жизни, а также пожелал, чтобы новый сезон стал настоящим праздником для любителей хоккея.

Фото: Евгений Тумашов

«Десятый сезон Ночной хоккейной лиги открылся в этот непростой для нас всех год, как бы бросая вызов и пандемии, и всем нашим житейским проблемам», – сказал председатель попечительского совета Ночной лиги, президент компании «Норникель» Владимир Потанин. «Сегодняшнее открытие символизирует связь десятков тысяч любителей, которые играют в Ночной хоккейной лиге, сотен тысяч болельщиков и четыре поколения звезд, вышедших сегодня на поле. Пока у нас есть такие традиции на хоккейном поле – мы непобедимы».

Чтобы вновь сразиться на льду, «легенды» традиционно разделились на «Красных» и «Белых». Среди участников были как звезды спорта, так и люди, которые принимают непосредственное участие в жизни Ночной лиги – Алексей Касатонов, Александр Якушев, Павел Буре, Владимир Потанин, Роман Ротенберг, Игорь Бутман и многие другие. Генеральный директор Ночной лиги Алексей Касатонов подчеркнул: «На сегодняшний день турнир уже стартовал в 30 регионах из 76 заявленных на сезон. Это говорит о том, что массовый хоккей развивается, а значит мы все делаем правильно».

Главное, что делают руководители Ночной хоккейной лиги, так это вдохновляют любителей на занятия хоккеем. Так в «Матче Легенд» знаменитые спортсмены, несмотря на дружественный характер игры, не позволяли себе и партнерам расслабиться ни на минуту, забив за три периода 29 голов. Многие продемонстрировали свою отличную форму, и нельзя не отметить сыгранность и хорошее взаимопонимание между всеми хоккеистами – ветеранами, любителями и действующими игроками. Александр Овечкин даже обещал рассмотреть все предложения от команд Ночной хоккейной лиги, пока не вернулся обратно в Вашингтон.

Фото: Евгений Тумашов

В составе «Красных» больше всего шайб забросил Павел Буре – пять, а Владимир Потанин и Александр Овечкин оформили в ворота соперника по хет-трику. Лучшими снайперами среди «Белых» стали первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг и президент КХЛ Алексей Морозов – они забили 4 и 3 шайбы соответственно. Матч закончился со счетом 17:12 в пользу команды «Красных».

22 ноября в рамках «Марафона Ночной лиги» также состоялся матч между «Сборной Ночной лиги» и любительской командой «Доктора», который был приурочен к акции «Спасибо врачам». В ходе встречи «Доктора» так воодушевились, что чуть не сравняли счет, однако в концовке игры мастерство сыграло свою роль, и победа осталась за «Сборной НХЛ» – 8:7.

«Ночная хоккейная лига объединяет людей разных профессий, но болеющих хоккеем», – признается травматолог из команды «Доктора» Максим Макарьев. «Вот я, например, с детства мечтал стать хоккеистом, но не сложилось. А сейчас я реализую себя на том уровне, на котором могу. И для меня это счастье».

«Ночная хоккейная лига – это фундамент для будущего нашего развития», – уверен двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов. «Мужики, которые играют в хоккей, любят его, наверное, больше, чем профессионалы. И мы точно знаем, что их дети и внуки обязательно придут на хоккейную площадку, возьмут клюшку и попробуют повторить все рекорды наших великих хоккеистов».

За 10 лет количество спортсменов в Ночной хоккейной лиге увеличилось в 20 раз – с 1 тысячи до 20 тысяч человек! Сегодня НХЛ продолжает активное развитие в сфере любительского хоккея, причем как мужского, так и женского. В этом году было принято решение поддержать любительскую Лигу женского хоккея, которая недавно объявила о прекращении своего существования.

«Мы просто не могли остаться в стороне», – признается генеральный директор Ночной лиги Алексей Касатонов. – «Поэтому уже после Нового года девушки смогут начать новый сезон под нашем крылом и снова вернуться к хоккею. Их, как и других участников турнира, мы надеемся увидеть на Фестивале в Сочи. Поэтому мы с оптимизмом смотрим в десятый сезон».