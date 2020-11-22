Сергей Жигунов встал на защиту Анастасии Заворотнюк

Актриса Анастасия Заворотнюк Фото: Борис КУДРЯВОВ

Сергей Жигунов не из тех артистов, кто молча будет терпеть слухи и сплетни в свой адрес. Знаменитый "гардемарин" жестко пресекает всю недостоверную информацию о себе. А на днях злопыхатели сообщили о том, что якобы видели Сергея Викторовича в компании Анастасии Заворотнюк. Мол, актеры встретились с Андреем Малаховым для участия в программе, посвященной Насте. Артист решил защитить не только свое честное имя, но и бывшей возлюбленной.

Сергей Жигунов резко отреагировал на слухи о том, что он снимался в программе Андрея Малахова вместе с актрисой Анастасией Заворотнюк. Актер поспешил заверить, что не намерен прощать сплетникам подобную клевету. "Мои юристы рассматривают возможность подачи иска", - цитирует его ФАН.

На уточняющий вопрос, встречался ли он в последнее время с артисткой, Жигунов ответил: "Это смешно, это просто смешно".

В свою очередь, дочь звезды сериала "Моя прекрасная няня" Анна Заворотнюк напомнила, что ее семья занимает позицию "без комментариев". Впрочем, на слухи о том, что ее мама якобы приняла участие в съемках передачи Малахова, ответила. "Нет конечно, не верьте всем этим газетенкам", - написала девушка фолловерам в блоге.

Напомним, Анастасия Заворотнюк почти два года борется с раком мозга. В октябре 2019 года семья актрисы первый и единственный раз прокомментировала слухи о ее недуге. Близкие отметили, что актриса действительно больна. Официальный диагноз звезды был обнародован на совещании с Владимиром Путиным 14 мая 2020 года. Директор Института молекулярной биологии РАН Александр Макаров доложил президенту, что у актрисы глиобластома. В ее лечении используют новые технологии, разработанные для борьбы с терминальной стадией рака. 5 августа 2020 года стало известно, что Анастасию лечат экспериментальной вакциной на основе иммунных клеток, созданной специально для звезды учеными из Санкт-Петербурга. В окружении звезды говорят, что в настоящее время многодетной маме стало лучше. Она даже выходит на прогулки во дворе своего загородного дома в Крекшино.