«Как тебе такое, Илон Маск?» как национальный спорт

Появился ролик про русскую кибердеревню будущего Фото: Кадр видео

«Наконец-то, российское государство научилось делать качественную пропаганду», - с такими словами знакомый пиарщик скинул мне ролик про русскую кибердеревню будущего. Там, в 2077 году андроиды ижевской сборки в заплатанных тулупах полностью заменили живых доярок, журавлиный клин дронов живописно кружит над пейзажами средней полосы, а выгребные ямы в нужниках заменили портативные черные дыры.

Что никак не изменилось за полвека, так это повсеместная грязь, пыль и особая неустроенность сельской жизни. Вышки 5G рушатся на землю прямо в кадре, детали новейших гаджетов примотаны друг к другу скотчем, а жизнерадостная надпись WELCOME красуется на ржавом строительном вагончике, где, по всей видимости, и обитают русские фермеры будущего.

Ролик набрал 3 миллиона просмотров Фото: Кадр видео

Поскольку ролик этот за последние три дня не посмотрел только ленивый (под 3 миллиона просмотров на YouTube), можно без зазрения совести раскрыть финальный поворот сюжета. Действие, оказывается, происходит на Марсе в результате успешного развития российской программы колонизации этой планеты.

Ну да. Ватники в космосе. «Как тебе такое, Илон Маск?», - автоматически произносим мы, посмотревшие. Кто-то слишком буквально воспринял знаменитый мем про российские инновации из говна и палок – все вы видели эти картинки про декоративных лебедей из разрезанных старых шин, советские чугунные ванны, переделанные в гоночные болиды, и способы вскипятить стакан воды при помощи утюга.

Не поймите неправильно, самоирония это здорово, да и сам ролик сделан настолько смешно и талантливо, что поневоле испытываешь гордость за его создателей (довольно известная компания, занимающаяся созданием спецэффектов для отечественных блокбастеров). Только в то, что это просто плод творчества группы энтузиастов никак не верится. Режиссер ролика Сергей Васильев рассказал, что над четырехминутным видео почти полгода работал коллектив из 25 человек. Да и рассчитан он явно, в первую очередь, на англоязычную аудиторию.

Ролик сделан смешно и талантливо Фото: Кадр видео

Дорого-богато – кто ж еще даст под такое многомиллионный бюджет, кроме самого «Роскосмоса» или какого-нибудь глубинного министерства информационных технологий и мягкой силы. И от этого осадочек: будто в последнее время смысл российской космической программы свелся к тому, чтобы какую-нибудь новость о ней репостнул в своем твиттере главный конкурент. Есть в этом что-то заискивающее.

Как тебе такое, Илон? Мы тоже умеем в маркетинг.

Сдается мне, что китайские товарищи в гробу видали Маска с его запущенными на орбиту автомобилями, песнями Дэвида Боуи во время космических стартов и другими гениальными рекламными ходами. Зато они, китайцы, в ближайшие дни запускают миссию, которая впервые с семидесятых годов доставит на Землю образцы лунного грунта.

Авторы ролика - довольно известная компания, занимающаяся созданием спецэффектов для отечественных блокбастеров Фото: Кадр видео

Соревноваться с американцами в том, чтобы сделать шоу, пожалуй, бесполезно и бессмысленно. В этом им равных нет. Китай это понимает. Но космическая гонка не выигрывается в кинопавильонах (даже если кто-то верит, что «маленький шажок» Нила Армстронга снимал Стэнли Кубрик). Так что прежде остроумных видео про #МарсНаш (мы все равно не доживем), хотелось бы для начала увидеть обычные новостные репортажи про полностью сданный в эксплуатацию космодром «Восточный» или запуск новой тяжелой ракеты-носитель «Ангара».