Капитализм серьезно болен, а по миру бродит призрак социализма

Экономика многих стран переживает не лучшие времена. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Коронавирус, похоже, сдвинул тектонические плиты экономики. На замену капитализму, где каждый за себя и всем управляет рынок, приходит новый социализм. Государство вынуждено помогать миллионам людей, потерявших работу, и тысячам бизнесов, потерявших выручку. К чему это приведет? К обществу всеобщего равенства, о котором мечтали коммунисты? Или к краху всей мировой экономики? Обсуждаем вместе с экспертами.

НЕРАВЕНСТВО И ЧУВСТВО НЕСПРАВЕДЛИВОСТИ

- Ничего экстраординарного. Процесс «полевения» экономики идет волнами - с периодом в 10-15 лет. Это нормально, - считает Георгий Остапкович, директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики.

По его словам, это связано с резким ростом неравенства в мире, в том числе внутри развитых экономик. К примеру, в США этот показатель («коэффициент Джини») в последние годы стал даже хуже, чем в России.

- Кризис увеличил значимость мер государственной поддержки населения и бизнеса. А это неизбежно влечет за собой рост «левых» настроений. Главный двигатель - рост неравенства доходов и ощущение несправедливости этого процесса, - согласен Александр Абрамов, заведующий Лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС.

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СНАЧАЛА КОПАЕМ ТРАНШЕЮ, ПОТОМ ЗАКАПЫВАЕМ

Одно из социалистических проявлений - раздача денег населению и бизнесу, страдающим от кризиса. В США на эти цели выделили триллионы долларов. То же самое сделали в Китае, Евросоюзе и Японии. В других странах, в том числе в России, объемы поддержки меньше, но она тоже есть.

- Великий экономист Джон Мейнард Кейнс в свое время ввел такое правило, что в период депрессии нужно усиливать роль государства. Нужно увеличивать дефицит бюджета. Чтобы люди получали деньги и вбрасывали их в экономику, - говорит Георгий Остапкович. - Кейнс приводил простой пример. В такой период государство должно заплатить сотне человек, чтобы они выкопали траншею. А потом заплатить еще сотне человек, чтобы они эту траншею закопали.

По словам эксперта, такой подход поможет экономике пережить падение, за которым всегда приходит подъем. Это сохранит рабочие места и доходы людей, заставит экономику работать.

- Роль государства - поддержать людей, которые находятся в подавленном состоянии и не знают, что их ждет в будущем. А это отражается на их производительности труда, которая является главным фактором роста экономики и доходов населения, - говорит Георгий Остапкович.

БРАЗИЛИЯ КАК ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Впрочем, с раздачей денег важно не переборщить. К примеру, триллионы долларов, влитые в американскую экономику, уже привели к пиру во время чумы на фондовых биржах. Халявные деньги стали вкладывать в акции компаний. Как следствие - еще больший рост неравенства. Бесконтрольный популизм ведет к гиперинфляции, росту числа иждивенцев и может отбросить экономику на годы или даже десятилетия в прошлое.

- Я предлагаю внимательно следить за происходящим в Бразилии, где президент Болсонару отчасти вынужден покупать лояльность населения за счет щедрых программ материальной помощи. Каждому человеку ежемесячно присылают чек на сумму от $108 до $217. Раньше страна придерживалась жесткой финансовой политики, а сейчас у них снова увеличивается госдолг, повысилась инфляция, и реал стал одной из самых обесцененных валют. Бразилия - это реальное предупреждение всем, кто выступает за подобные меры, - говорит Александр Абрамов.

Президент Бразилии Болсонару отчасти вынужден покупать лояльность населения за счет щедрых программ материальной помощи. Фото: REUTERS

По словам экспертов, в России объем поддержки, по сравнению с другими странами, невелик. Но для нашей структуры экономики он достаточен и позволяет сохранить баланс.

- Мы тратим около 5% ВВП, а развитые страны - в среднем 10-12% ВВП. Но если у них государство в экономике занимает 30%, а частный бизнес - 70%, то у нас ровно наоборот. Малый бизнес и сфера услуг, наиболее пострадавшие от пандемии, занимают в нашей экономике в разы меньшую долю, чем в Европе или США, - перечисляет Георгий Остапкович. - То есть различия в объемах поддержки оправданны. С другой стороны, у нас поддержка могла бы быть и больше, ведь главное - спасти людей. И они потом вернут эти деньги - своей производительностью и своими налогами.

ПЯТЬ КОММУНИСТИЧЕСКИХ СТРАН

Но говорить, что та же Америка скоро встанет на социалистические рельсы, мягко говоря, поспешно, считают эксперты.

- В мире только пять стран можно отнести к социалистическим: это Северная Корея, Куба, Лаос, Венесуэла и Никарагуа. И все они, мягко скажем, находятся в... арьергарде экономического развития, - говорит Георгий Остапкович. - Социализм был модным в середине прошлого века, но он себя полностью дискредитировал.

Тем не менее определенные социалистические черты современный капитализм постепенно обретает. И не зря.

- Возможностей здесь много, была бы политическая воля. Например, можно активнее использовать налоговую систему, вести пенсионную реформу, повышать доступ к образованию и другим услугам людей с низкими доходами, - считает Александр Абрамов.

- Для развития самое главное - сохранить капиталистическую мотивацию зарабатывать больше, - уверен Остапкович. - Потому что абсолютное равенство не мотивирует тебя к росту производительности труда. Большая проблема капитализма - неравномерное распределение богатства. Но это лучше равномерного распределения бедности.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Михаил Королюк, макроэкономист, инвестиционный управляющий:

«Все происходит строго по Марксу»

- Это не возврат к прошлому, а постепенная эволюция. Все происходит строго по Марксу. Он утверждал, что переход к коммунизму начнется в наиболее развитых капиталистических странах. Там изменилась роль человека на рынке труда. Раньше он был взаимозаменяемой деталью к станку. А сейчас орудием производства становится мозг, отнять или заменить который крайне сложно. Крупные компании все больше заинтересованы в хороших работниках. Их ценность повысилась. Для них создают комфортную среду. Отсюда и перераспределение результатов труда.

Вторая важная тенденция - бизнес начинает обращать внимание не только на прибыль. Но и например, на защиту окружающей среды. И начинает требовать этого от других компаний.

И наконец, еще один тренд - известная петиция миллиардеров, которые попросили брать с них больше налогов для борьбы с пандемией. Или хорошая традиция - оставлять своим наследникам некоторый «прожиточный минимум», а остальные средства отдавать на благотворительность. Когда люди или бизнесы перестают быть голодными, они начинают задумываться о других вещах.

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