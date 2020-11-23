"Туалет у Лавры это, простите, очко": Ксения Собчак сходила в церковь

Ксения Собчак побывала на экскурсии в Троице-Сергиевой Лавре Фото: Instagram.com

Ксения Собчак больше года счастлива в браке с Константином Богомоловым. Супруги живут душа в душу и не устают нахваливать друг друга на публике. На этот раз телеведущая рассказала поклонникам о том, какой подарок ей преподнес возлюбленный.

"Муж подарил мне экскурсию в Лавру! Троице-Сергиева Лавра - красавица, масштаб, простор, красота, иконопись 14 века...", - выпалила Ксения Собчак на одном дыхании.

Как известно, крупнейший мужской монастырь с многовековой историей расположен в центре Сергиева Посада на реке Кончуре. "Сергиев Посад меня, честно говоря, расстроил. Кроме указателей на китайском - никаких знаков того, что город хочет быть центром туризма. А мог бы", - посетовала Собчак.

Жена режиссера напомнила, что "Лавра - важный мировой религиозный центр паломничества. "Но вот сравнить хотя бы с Суздалем, где я недавно делала интервью с Яной Трояновой. Суздаль - город-конфетка с классными ресторанчиками, дымовскими сувенирами и чистыми новыми домиками - загляденье просто!", - принялась нахваливать знаменитость город-заповедник во Владимирской области.

Как выяснилось, в Сергиевом Посаде Ксению не устроил туалет. "В Сергиевом Посаде туалет у Лавры это, простите, очко. Причем платное очко ,где 15 рублей принимают paypalом по карте! Чистый Пелевин. Айфоном заплатить 15 рублей можно, а сделать нормальный туалет - нет", - разразилась гневной отповедью Собчак.

Туалет разочаровал Ксению Собчак Фото: Instagram.com

Но на этом ее стенания не закончились. Вероятно, звезда пожелала отобедать. Но и тут ее настигло разочарование. "Ни одного классного уютного кафе. То есть Лавра есть, и это очень красиво, а все вокруг - как обычно.... Очень бы хотелось, чтобы мы развивали туризм внутри России. Сейчас же вроде самое время", - резюмировала бывшая ведущая "Дома-2".

В комментариях, к слову, развернулась бурная дискуссия. Подписчики Ксении отметили, что в Сергиевом Посаде все хорошо и с туалетами, и с ресторанами.

"Ксения, видимо, дальше туалета в город не дошла...У нас столько стильных и интересных кафе/баров/ресторанов в центре! А на счет оплаты туалета PayPal - если бы это было невозможно, была бы претензия «Мир технологий, а в центре Сергиев Посада туалет только наличкой оплатить можно, можно было бы и постараться»? В общем, каждый видит то, что хочет видеть. У нас прекрасный город и с каждым годом он становится только краше и лучше". "А что плохого в таком туалете? Ведь на традиционный унитаз в общественных местах все равно никто не садится. Или я ошибаюсь?", "Только у Ксении в одном посте рядом с фото храма есть фотка очка", "Тоже люблю Лавру. И в плане покушать - рядом есть очень классное место, где всегда ем, через дорогу от Лавры", "Слава Богу, что ходите своими ногами до туалета... Спаси, Господи", "Кстати, самый правильный туалет для здоровья", - делятся фолловеры.