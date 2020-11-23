Вопрос дня: А как вы заманиваете детей на бумажные книги и что они у вас читают? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Виталий МИЛОВ, депутат Госдумы:

- Своим примером. Если мама с папой читают, значит, и детям это привьется. Но если вы лежите в трениках на диване, глотаете пиво с чипсами, а от ребенка требуете открыть «Войну и мир», ничем хорошим это не закончится. Мы купили детям все части «Гарри Поттера». У книг очень красивая обложка, классные иллюстрации. Это их манит брать «живую книгу» в руки.

Павел ЖАВНЕРОВ, психолог:

- Не заставлять. Это главное правило. Если вы будете гнать сына из-под палки к книжкам, он никогда не полюбит чтение. Для него это станет пыткой. И мне все равно, как дети будут читать. Я сам сторонник электронных книг и учебников. Чтобы тонны букварей не нужно было таскать в школу. Сейчас дети читают «Волшебник изумрудного города» Волкова.

Инна СИРОТКИНА, учительница начальных классов:

- Я давала задание родителям школьников - напишите книгу про своего ребенка. Как он идет со своим котом Барсиком в дальнее путешествие, встречается с троллями, злыми колдунами, находит сокровища и помогает бедным жителям деревни. И мои ребята из третьего класса с удовольствием читали истории про себя. Некоторые родители пишут целые сериалы.

Антон БОРИСОВ, ученик 8-го класса:

- Редко читаю бумажные книги. Их просто нет у нас дома. У папы планшет. Мама ездит на метро с читалкой. Я сейчас с айфона читаю «Властелин колец».

Алла ФИЛИППОВА, библиотекарь:

- В небольшие библиотеки в провинциальных городах мало кто ходит. Поэтому мы у себя организовали клуб писателей для детей. Рассказываем, как устроен хоть тот же «Гарри Поттер». Что Гарри - герой, Рон - его храбрый и нелепый друг. Дамблдор - мудрый старец, замеряющий Гарри отца. И на примере популярных книг дети пробуют писать свое фэнтези. А чтобы писать, мы им советуем хоть что-то почитать.

Инна САФРОНОВА, мама 7 детей:

- Мы окружили детей красивыми книгами. И проводим вечером домашнее чтение. Собираемся в зале, выключаем свет и оставляем только лампу. И каждый читает книгу по очереди. Хотя бы одну главу в день. А потом мы обсуждаем, что прочли. Это и семью сближает, и детей мотивирует читать.