«Бабе почти 40, уже старуха»: Анна Седокова высказалась о «сроке годности» женщин

Анна Седокова дала отпор тем, кто критикует ее возраст. Фото: Инстаграм.

Анна Седокова в Инстаграме дала отпор хейтерам, обсуждающим ее возраст. Экс-солистка «ВИА-Гры» написала пост об эйджизме и осудила тех, кто считает, что женщины после 40, особенно разведенные и многодетные, должны поставить крест на своей личной жизни. 37-летняя мама троих детей, недавно сыгравшая свадьбу с 28-летним баскетболистом Янисом Тиммой, рассказала, что постоянно сталкивается с критикой в свой адрес. Особенно певицу расстраивают комментарии, в которых фолловеры пишут, что женщина ее лет не имеет права вести себя так, как она.

- А что в 30 все уже ? Что по 40 годам ? А в 60 на улицу не выходить? «Старуха», «Бабе почти 40 лет , а она все песни о малолетской любви поёт!». Это краткий пересказ некоторых комментов под моим постом со свадьбы. Свадьбы! Счастливого события! Но я в который раз задумалась: почему эти женщины так яростно хотят, чтоб моя жизнь как женщины закончилась? – написала певица.

Певица в сентябре вышла замуж за баскетболиста Яниса Тимму. Фото: Инстаграм.

Седокова привела в пример западное общество, где женщины и в 60 лет отлично выглядят, ухаживают за собой, кокетничают и ведут активную социальную жизнь – и никто их за это не упрекает. По словам Анны, в Европе это норма: там никому не придет в голову обсуждать, как должна вести себя дама в том или в ином возрасте.

- Я помню как в детстве прилетала с народным ансамблем за границу и видела таких красивых женщин за 60, в платьях и на каблуках. Потом возвращалась домой и не понимала, почему у нас в 60 уже бабушка и носишь платочек, - рассказала артистка. - Прошло 25 лет, и я все так же не понимаю, кто дал право судить женщину по ее возрасту? Взвешивать, как мясо на весах, ее морщины, неровности кожи и кг. Кто дал право хоронить женщину в 30? Или после развода ? Или после двух и трёх детей ? Или не замужнюю в 35? Кто дал право вам, людям с пониженной верой в себя, выплевывать это на тех женщин, кто не боится жить свою лучшую жизнь!

Певица дала совет своим подписчицам, кто, как и она, не отчаивается и после всех неудач в личной жизни по-прежнему надеется на счастье.

- Девочки , не слушайте вы тех , кто кричит , что жизнь в 40, 50, 60 заканчивается. Как говорит моя любимая героиня в «Москва слезам не верит»: в сорок лет жизнь только начинается, это уж я теперь точно знаю.

Анна считает, что любая зрелая женщина в силу своего ума и жизненного опыта становится только интереснее и привлекательнее для мужчин.

- И ещё немного о старости . Не понимаю почему я должна начинать с ней отчаянно сражаться в 25? Откуда это в нашем обществе? От того, что мужчин мало, и те к молодым уходят? Умные мужчины наоборот, с женщинами постарше. Но опять же не из-за возраста. Из-за мозгов и любви, - уверена певица.

Мужу 37-летней артистки 28 лет. Фото: Инстаграм.

Многие подписчицы в комментариях поддержали Седокову. «Мне на днях 50! И я счастлива, жизнь еще вся впереди!!! И это искренне», «Ничего не хочу слышать! Мне сорок, и я молодая мама. Сына пару месяцев назад родила!!!! И пошли все лесом!», «Есть еще мода говорить, что кто-то там в 40 выглядит на 20. А разве плохо выглядеть на свой возраст?», «Так что же значит, что я опоздала бороться со старостью? Мне 48, чувство, что прекраснейший возраст из всех прожитых», «У женщины нет срока годности. Мы всегда красотки в любом возрасте. Давайте будем любить себя», - пишут они.

Напомним, Анна Седокова с 2004 по 2006 год была замужем за игроком киевского «Динамо» Валентином Белькевичем, от которого она родила дочь Алину. Спортсмен скоропостижно скончался в 2014 году, у него оторвался тромб. В 2011-2013 годах Анна жила в браке с украинским бизнесменом Максимом Чернявским, которому она подарила дочь Монику. В 2017 году у артистки появился сын Гектор от бизнесмена Артема Комарова. С отцом своего сына она рассталась еще до рождения мальчика. Сейчас с певицей живут только двое детей – 15-летняя Алина и трехлетний Гектор. Дочь звезды Моника по решению суда осталась в США со своим отцом.

В прошлом году Седокова начала встречаться с баскетболистом Янисом Тиммой. А в июле этого года она согласилась стать его женой. Пара поженилась в сентябре. Янис – состоятельный жених: по некоторым данным, он зарабатывает около миллиона долларов в год. Баскетболист ради романа с экс-«ВИА Грой» оставил семью – жену с ребенком. До того, как переехать к Седоковой, Янис полгода скрывал роман и тайно встречался с артисткой.