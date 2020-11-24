«Вкусы не меняются»: Чадов отдыхает на Мальдивах с копией своей бывшей жены Агнии Дитковските

Алексей Чадов отдыхает на Мальдивах с моделью Лейсан Галимовой. Фото: Борис КУДРЯВОВ и Инстаграм.

Алексей Чадов отправился отдыхать на Мальдивы, причем в приятной компании. В Инстаграме 39-летний актер поделился фотографией: он лежит на белоснежном песке, а в грудь ему уперлась стройная и загорелая женская ножка.

- Есть отдыхать! – шутливо подписал фото артист.

Поклонники тут же вычислили спутницу Чадова, с которой он проводит отпуск на тропическом курорте. По браслету и похожим снимкам в соцсетях подписчики узнали модель Лейсан Галимову. 32-летняя манекенщица встречается с актером с 2017 года, однако пара предпочитает не свои отношения.

По похожим снимкам в соцсетях подписчики узнали в спутнице актера модель Лейсан Галимову. Фото: Инстаграм.

Пять лет назад Чадов расстался с актрисой Агнией Дитковските, мамой своего сына Федора. В комментариях к посту поклонники принялись обсуждать сходство бывшей жены и нынешней возлюбленной артиста. По их мнению, Лейсан – просто копия Агнии.

«Вкусы не меняются, Лейсан - копия Агнии», «Алексей, сейчас с Лейсан, а дальше кто», «Мы в жизни любим только раз, а после ищем лишь похожих», «Красивая, очень похожа, жаль, что не Агния», - пишут они в комментариях.

Говорят, Агния благосклонно приняла новую спутницу бывшего мужа. Чадов и Дитковските сохранили хорошие отношения, экс-супруги иногда даже ездят вместе с сыном на одни и те же курорты. Отношения Агнии и Алексея никогда не были простыми: они то сходились, то расходились. Актеры познакомились в 2005 году на съемках фильма «Жара»: красавица-дочь актрисы Татьяны Лютаевой покорила Алексея с первого взгляда. Год спустя они начали встречаться, когда вновь столкнулись на съемочной площадке картины «Любовь в большом городе». В 2009 году молодые люди решили взять паузу в отношениях и расстались почти на три года. А затем снова сошлись и в 2012 году поженились.

Через два года после свадьбы у них родился сын Федя. Но рождение наследника не спасло их брак: спустя несколько месяцев после появления мальчика на свет Чадов и Дитковските окончательно расстались.

Агния не скрывала, что развод дался ей нелегко.

- Я не ожидала, что все произойдет так, как произошло. Такого финала я не предполагала. Хотя, конечно, проблемы, недомолвки копились давно, ведь не бывает совсем уж внезапных разрывов. Когда люди расстаются, не бывает одного виновного. Мы оба хотели создать счастливую семью, но взгляды на то, какой она должна быть, разошлись. Я очень долго пыталась понять, как исправить то, что сидит внутри меня. Думала, нужно или разводиться, или все обговорить, что-то делать! Но иногда очень сложно разговаривать. Когда Леша собрал вещи и ушел, я пребывала в состоянии прострации. И описать эту ситуацию мне сложно, - рассказывала актриса в одном из интервью.

Бывшим супругам потребовалось немало времени, чтобы забыть былые обиды. Первые месяцы после разрыва они не общались, и даже первый день рождения сына Дитковските отпраздновала без мужа.

Сейчас 32-летняя Агния счастлива в новых отношениях. В апреле 2017 года она родила второго ребенка. Имя своего избранника актриса не раскрывает широкой публике. По некоторым данным, его зовут Амир, мужчина – состоятельный бизнесмен, выходец из Ташкента.