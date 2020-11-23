Что произошло после финального матча Медведева и Тима на турнире ATP

Даниил Медведев стал вторым в истории россиянином, выигравшим итоговый турнир ATP Фото: REUTERS

Российский 24-летний теннисист Даниил Медведев выиграл итоговый турнир Ассоциация теннисистов-профессионалов со счетом 2:1 (4:6, 7:6, 6:4). К победе над австрийским спортсменом Доминикой Тимом России пришлось идти долгие за 11 лет. В последний раз завоевать этот трофей удавалось лишь Николаю Давыденко в 2009 году.

Что произошло после итогового турнира ATP Даниила Медведева и Доминика Тима:

- россиянин стал вторым в истории спортсменом от РФ, кто смог выиграть приз итогового турнира; в карьере Медведева это первый выигрыш в рамках соревнований АТР;

- благодаря блистательному выигрышу российский теннисист заработал за выступление более 1,5 миллиона долларов;

- Медведев поднял огромный кубок в маске, а потом сказал: "Матч был потрясающим, и я очень рад, что удалось победить такого великолепного игрока как Тим. А для тебя этот сезон все равно великолепный, ведь ты выиграл первый в своей карьере «Мейджор» (US Open). Надеюсь, мы еще проведем множество красивых матчей";

- российский спортсмен также признался, что из-за пандемии в Лондон не смогла прилететь его супруга, поэтому поддержка была в дистанционном режиме, но не менее теплой;

- проигравший Тим тем временем заявил , что ему было приятно сыграть с Медведевым в финале итогового турнира ATP. "Я разочарован. У Даниила был потрясающий матч, поздравляю его с прекрасным сезоном. Мне было приятно сыграть с ним", - сказал австрийский спортсмен на пресс-конференции;

- сам же россиянин Даниил Медведев считает победу в финале соревнований одной из лучших в своей карьере. Об этом он заявил в эфире телеканала Eurosport;

- президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отметил, что молодой российский теннисист отлично прогрессирует в своем развитии.

Напомним, на пути к трофею итогового турнира ATP российский теннисист шел прилагая большие усилия - он ни разу не проиграл и последовательно победил первую, вторую и третью ракетки мира.

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