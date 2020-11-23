Последние новости о ситуации в Нагорном Карабахе на 23 ноября 2020

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Фото: REUTERS
ЛУЧШИЕ ОЦЕНКИ - МИРОТВОРЦАМ
"Азербайджан воевал на своей признанной международным правом территории. Поэтому здесь и речи не может идти о позволении вмешательства каких-либо союзнических отношений", - так президент Азербайджана Ильхам Алиев ответил на интервью российского лидера Владимира Путина телеканалу "Россия 1".
Алиев считает, что Владимир Владимирович предоставил вполне ясную и максимально точную информацию о ситуации в Нагорном Карабахе. Отметим, что и президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян придерживается такой же точки зрения.
"Благодаря усилиям и деи ствиям, предпринятым высшим руководством России скои Федерации, удалось остановить кровопролитие в зоне азербаи джано-карабахского конфликта. Мы выражаем благодарность России скои Федерации и особую признательность Президенту России Владимиру Владимировичу Путину за посреднические усилия по стабилизации обстановки и оказанное содеи ствие в прекращении огня и окончании вои ны, восстановлении мира и стабильности в нашем регионе", - написал Араик Арутюнян в своем Facebook.
ПРИШЕЛ ПЕРВЫЙ ГУМКОНВОЙ
"С командным составом россии ского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе во главе с генерал-леи тенантом Рустамом Мурадовым уже налажено эффективное сотрудничество", - подчеркнул Арутюнян в своем обращении к жителям Нагорного Карабаха.
Он также отметил, что в Нагорный Карабах прибыл первыи гуманитарныи конвои МЧС России.
ПОРАБОТАЛИ ВТРОЕМ
В своем интервью президент России Владимир Путин определил авторов мирного соглашения: "Что касается самого текста, то мы делали это втроем - я, естественно, президент Алиев и премьер Пашинян".
Российский лидер отметил, что Россия "выполняла только роль посредника и брала на себя по этому документу обязанности осуществить мирное разведение сторон".
"Что мы сейчас и делаем", - подчеркнул президент.
В разговоре с журналистом президент высказался о территориальной принадлежности Нагорного Карабаха, чей суверенитет ранее не признала Армения.
"Это означало, что с точки зрения международного права и Нагорный Карабах, и все прилегающие к нему районы являлись и являются неотъемлемой частью территории Азербайджанской Республики", — сказал президент.
Кроме того, Путин пояснил почему Россия не ввязалась в конфликт: "Договор ОДКБ предусматривает взаимную помощь в случае агрессии в отношении территории страны — участницы этого договора. Таким образом, подчеркнул президент, Москва не должна была вовлекаться в прямое участие в боевых столкновениях, так как на территорию Армении никто не нападал".
В КАРАБАХ ВЕРНУЛОСЬ 25 000 ЧЕЛОВЕК
"Возвращение наших соотечественников идет достаточно быстрыми темпами. Только за пять дней вернулись 25 тысяч человек и процесс продолжается", — заявил СМИ Араик Арутюнян.
По данным Центра миротворческой миссии на дороге между Карабахом и Арменией несмотря на интенсивный трафик "сохраняется спокойная обстановка".
"За последнее время увеличился поток беженцев, люди возвращаются в села вместе с семьями, со своими вещами", - отмечают наблюдатели.
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