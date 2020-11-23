«На меня напали»: Врачи диагностировали у Павла Прилучного переломом черепа

Павел Прилучный. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Звезда сериала «Мажор» Павел Прилучный в тяжёлом состоянии находится в одной из столичных клиник. У артиста перелом черепа, сломана лицевая кость. В пироговскую больницу артист каким-то чудом добрался сам. После осмотра медики госпитализировали Прилучного.

Как стало известно «КП», прибывшим по вызову врачей полицейским актёр сказал, что его избили.

- На меня напали, - сказал стражам правопорядка Павел.

Расследованием ЧП уже занялась правоохранительные органы. Коллеги Прилучного замечали, что после развода с Агатой Муцениеце артист стал крепко выпивать. Мол, порой из-за срывов артиста отменялись съёмки.

Так, если верить слухам, играя недавно в одном военном фильме, Прилучный не раз появлялся на съемках подшофе, что конечно же, мешало комфорту других актеров на площадке.

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