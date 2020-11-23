Годы боролась с чиновниками и победила: В список японских миллиардеров впервые вошла женщина

82-летняя Йошико Синохара стала первой женщиной-миллиардером в Японии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Журнал Forbes обнародовал информацию, согласно которой 82-летняя Йошико Синохара стала первой женщиной-миллиардером в Японии. Синохара до сих пор возглавляет созданную ей компанию Temp Holdings.

Во времена молодости Йошико японские традиции предписывали женщинам оставлять работу после замужества, понятно, что при таком раскладе речь о карьере просто не могла идти. После замужества будущую главу крупнейшей компании ждала та же участь, но брак не сложился, и после развода она уехала работать сначала в Европу, а затем в Австралию, вооруженная лишь школьным образованием и знанием английского языка.

«В те времена сильные независимые женщины были большой редкостью, а моя мама работала и обеспечивала нас одна. В детстве я часто говорила сама себе, что хочу быть такой же работающей женщиной, как моя мать», – призналась Синохара журналистам.

Когда 40-летняя Синохара вернулась на родину, она поняла, что рынок труда в стране необходимо менять, дабы дать женщинам возможность зарабатывать деньги, чувствовать себя самостоятельными и независимыми. Она открыла кадровое агентство Tempstaff, которое занималось исключительно трудоустройством женщин.

И тут же столкнулась с трудностями – услуги по временному найму находились в Японии под официальным запретом, причем за нарушение закона можно было даже угодить в тюрьму. Синохара не сдалась и в течение нескольких лет боролась с чиновниками, доказывая свою правоту. И победила.

На сегодняшний день Temp Holdings – крупнейшая японская компания по управлению человеческими ресурсами с более чем 300 офисами по всему миру и миллиардными оборотами. В 2017 году Temp Holdings приобрел австралийскую фирму по найму Programmed Maintenance за $778 миллионов.

В 2016 году Йошико Синохара вышла на пенсию и сосредоточилась на благотворительной деятельности: она жертвует миллионы долларов на подготовку персонала по уходу за детьми, чтобы дать их матерям возможность работать и развиваться. Сама Синохара так никогда и не вышла замуж, отдав себя без остатка любимому делу. СМИ называют ее главной японкой-филантропом.

В прошлом году доход Temp Holdings составил $4,5 миллиарда, а недавний рост акций компании на 12% вывел ее основательницу в число миллиардеров. Аналитики предполагают, что коронакризис приведет к еще большему росту потребности в сотрудниках, работающих по временным договорам.