«Пришла пора уже взрослеть и становиться либералом» - осенняя лирика этой осени

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Погода дрянь. ТВ похабно. На кухне, в комнате бардак.
С утра почувствовал внезапно, что эти годы жил не так. Хорош отсвечивать оскалом. Пришла пора уже взрослеть и становиться либералом. И быть продвинутее впредь.
На табурете кособоком возьмусь за лампу в 20 ватт, вдруг упаду, сражённый током, и крикну:
- Путин виноват!
Потру ушибленную попу, зажмурюсь и достану лёд. Скажу, пора валить в Европу - там током никого не бьёт.
Потом начну в своём фейсбуке клеймить свой город и страну. Мол, те - мерзавцы и гадюки. А этих просто прокляну. Найду какого-нибудь юза, скажу, что он вселенский враг и порождение Союза. К тому же фашик. Как-то так.
Во время майского Парада бабулю матерком пройму.
Ну как за что? За то, что рада милитаризму своему.
Короче, стану жить путёво.
Ругать повсюду, на бегу, пропагандиста Соловьёва, программу «Время» и Шойгу. Скажу, что нам нужна свобода. Что в США уже давно, как подобает, власть народа, хотя и выборы - г...
А в феврале, расправив плечи (теперь уж в следующем году), в родную школу на день встречи с ухмылкой лёгкою приду.
"Ну что, знакомая компашка?. Я новый путь себе избрал..."
Теперь, скажу, я вам не Пашка, а Павел Клоков - либерал. А вы, дурак на патриоте, копайтесь дальше словно вши в своём пропутинском болоте с утра до ночи за гроши.
Меня, скорей, побьют в итоге.
А я сниму на телефон и размещу всё это в блоге, отправлю ссылку в «Бесогон». Пускай посмотрят на «иуду» и свой народ со стороны.
...Ну а пока я мыть посуду. И, как обычно, ждать весны.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
То ли лебедь, то ли утка: о новом памятнике Сергею Есенину
Наш поэтический корреспондент Павел Клоков осмотрел новый памятник поэту Есенину и пришел в легкое замешательство (подробнее)