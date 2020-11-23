"Через три года": Билл Гейтс заявил о неизбежности новой пандемии

Билл Гейтс Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский предприниматель, один из создателей компании Microsoft Билл Гейтс заявил, что человечество должно быть готово к следующей пандемии, которая может случиться уже через три года, а «если повезет» – через 20 лет.

Несмотря на свой мрачный прогноз, миллиардер уверен, что следующая пандемия окажется для человечества менее разрушительной, чем COVID-19, поскольку мир должен извлечь уроки из текущей ситуации и начать готовиться к новым проблемам уже сегодня.

«Мы не будем так же глупы в следующий раз», – заявил Гейтс.

Он отметил, что некоторым странам удалось избежать тяжелых последствий за счет быстрого проведения тестирования и изоляции зараженных.

О необходимости готовиться к следующей пандемии говорил ранее и глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейсус. По его мнению, властям государств стоит уделить значительно больше внимания сфере охраны здоровья, чтобы встретить новые вызовы во всеоружии.

Согласно данным Университета Джона Хопкинса, в мире зарегистрировано более 58 миллионов случаев заражения коронавирусом, а жертвами болезни стали свыше 1,3 миллиона человек.