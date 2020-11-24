Где бесплатно сделать КТ в Москве: Кого проверяют на коронавирус, можно ли прийти самостоятельно

Пациентов в КТ-центре осматривают круглосуточно. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Депздрав Москвы объяснил, по каким правилам в бесплатных КТ-центрах в районных поликлиниках принимают пациентов с подозрением на COVID. Мы узнали, можно ли туда прийти самотеком и что ждёт больных с подтверждённым диагнозом. Рассказываем, где бесплатно сделать КТ в Москве.

ЧТО ТАКОЕ КТ-ЦЕНТР

На первых этажах некоторых городских поликлиник работают специальные амбулаторные КТ-центры (см. список адресов - на сайте Департамента здравоохранения Москвы). В них по столичному полису ОМС проходят диагностику пациенты с ОРВИ, внебольничной пневмонией и подозрением на коронавирус. Такие центры помогают разгрузить приёмные отделения инфекционных больниц и уменьшить в них время ожидания.

КАК ПОПАСТЬ

Решение о необходимости исследования в КТ-центре в любом случае принимает врач. Попасть сюда можно любым из трех способов:

- направление на компьютерную томографию может выдать участковый терапевт из районной поликлиники или врач центра телемедицины, наблюдающие пациента с ОРВИ или коронавирусом на домашнем лечении. Если больному станет хуже, его запишут на КТ;

- пациента на исследование может направить участковый врач, приехавший по вызову на дом. Медик принимает решение после измерения содержания кислорода в крови и осмотра больного при наблюдении нарастающей одышки;

- больного может привезти в КТ-центр скорая помощь, в том числе из соседнего района.

А ЕСЛИ БОЛЬНОЙ САМ ПРИДЕТ

Пациентам с любыми симптомами ОРВИ и подозрением на коронавирус рекомендуют незамедлительно вызывать врача. Только он может решить, нужно ли делать компьютерную томографию лёгких. Исследование лишь показывает изменения в организме, но для окончательного диагноза этого бывает недостаточно. К тому же человек может болеть коронавирусом, но при томографии у него не окажется изменений в лёгких.

Ранее в Минздраве РФ также призвали не делать КТ без назначения специалиста. В том числе и в связи с достаточно высокой лучевой нагрузкой на организм.

Но, если больной обратится в КТ-центр самотёком, в помощи ему вряд ли откажут.

ЧТО ДЕЛАЮТ

Пациентов в КТ-центре осматривают круглосуточно. Этим занимаются, как правило, врачи общей практики, лаборанты в рентген-кабинете, а также медсестры. Врач-рентгенолог проводит расшифровку полученных снимков и лично с пациентами не общается. Все поставленные им диагнозы перепроверяют по единой онлайн-базе врачи городского референс-центра.

Каждому больному с подозрением на коронавирус при входе в КТ-центр обязательно обрабатывают руки антисептиком, выдают маску и перчатки.

Пациент находится в КТ-центре в среднем от одного до двух часов. За это время:

- врач осматривает его, измеряет с помощью пульсоксиметра содержание кислорода в крови, заносит в электронную медкарту необходимые данные и жалобы;

- медсестра берет кровь на общий анализ, мазок на COVID и делает ЭКГ (прежде чем назначить лечение, нужно узнать о возможных проблемах с сердцем у пациента. - Прим.);

- лаборант проводит больному исследование лёгких на компьютерном томографе.

После каждого посетителя обязательно дезинфицируют все поверхности, которых он касался. Прежде всего томографа и другой аппаратуры. Помимо этого, обычную уборку во всех помещениях КТ-центра делают раз в четыре часа.

КУДА НАПРАВЛЯЮТ ПАЦИЕНТА С ПОДТВЕРЖДЁННЫМ ДИАГНОЗОМ

По статистике, у поступивших в КТ-центр чаще всего подтверждается вирусная пневмония и диагноз COVID-19. Лишь у некоторых находят бактериальную пневмонию, но и эти больные дальше лечатся под контролем врачей.

У ковидных пациентов два варианта развития событий:

1. Если болезнь проходит в легкой форме, то можно лечиться дома. При этом независимо от места проживания больному тут же в поликлинике выдают бесплатные лекарства на весь курс лечения. Напомним, без больницы по правилам смогут обойтись пациенты:

- с легкой формой коронавируса - температура до 38,5 градусов, кашель, затрудненное дыхание, боль в груди есть и не усиливаются, каких-то из этих симптомов вообще нет, на КТ поражение лёгких менее 25 процентов;

- с признаками ОРВИ - температура до 38,5 градусов, насморк, кашель, боль в горле.

Информация о таком больном поступает в базу данных ЕМИАС. За здоровьем человека с COVID начинает следить терапевт, работающий на выезде, или врачи из центра телемедицины с помощью онлайн-консультаций.

2. Если человек в тяжелом состоянии, например, температура под 40 градусов и поражение лёгких на КТ более 25 процентов, ему вызывают скорую и сразу увозят в ближайшую инфекционную больницу. При этом учитывают не только общее состояние пациента, но и его возраст, наличие хронических болезней. Например, пожилого человека старше 70 лет и с сердечно-сосудистой недостаточностью обязательно госпитализируют даже, если у него не очень тяжёлая пневмония.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

С вопросами и жалобами по поводу лечения можно звонить на горячую линию Оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве - (495) 870-45-09 (ежедневно, с 8.00 до 21.00).

Кроме того, обращения горожан по поводу оказания всех видов медицинской помощи в городских больницах и поликлиниках принимает информационная линия Департамента здравоохранения Москвы - (499) 251-83-00 (круглосуточно).