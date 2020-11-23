«Наша цель — обеспечить реализацию проекта»

Старший вице-президент ВЭБ.РФ Сергей Евдокимов. Фото: Андрей Минаев

18-20 ноября в Гостином дворе прошел крупнейший транспортный форум, где работала открытая студия «Комсомольской правды». Старший вице-президент ВЭБ. РФ Сергей Евдокимов рассказал о том, какие цели преследует корпорация развития, входя в проект, и объяснил, почему ВЭБ не конкурирует с коммерческими банками.

- Вот уже год прошел со дня открытия движения по автодороге М11, созданной при финансовом участии ВЭБ РФ...

- Масштабный проект, часть транспортного коридора, который связывает Россию с другими странами. Важная транспортная артерия между Москвой и Санкт-Петербургом. И то, как активно ее сегодня используют грузоотправители и автолюбители, доказывает, что дорога была просто необходима. В том числе как альтернатива железнодорожному сообщению.

- Расскажите об участии ВЭБ.РФ в этом проекте.

Мы совместно с нашим банком-партнером обеспечили необходимый объем внебюджетного финансирования. И сегодня налицо результаты этой сложной работы. Я имею в виду не только эффект от появления магистрали. Дорога М11 — это одна из первых концессий в современной России, и опыт, который мы приобрели при реализации этого проекта, очень нам помог, когда мы занялись другими проектами в сфере магистральной инфраструктуры. У нас достаточно обширный портфель: помимо автомобильных дорог, это порты, аэропорты. Причем, у нас нет цели профинансировать проект в одиночку: мы стараемся привлечь как можно больше средств коммерческих банков и частных инвесторов. Наша задача — сделать так, чтобы проект состоялся.

- Какие автодорожные проекты на территории Северо-Западного федерального округа вы сейчас реализовываете или планируете к реализации?

- Мы, совместно с коммерческими банками-партнерами, приняли участие в финансировании строительства одного из участков Западного скоростного диаметра Санкт-Петербурга. Дорога хорошо работает, трафик превышает все прогнозные значения. Это значит, что ВЭБ.РФ как корпорация развития выполнил свою миссию. Но появляются и другие проекты. Санкт-Петербург готовится приступить к строительству Широтной магистрали скоростного движения, а, точнее, к ее первому этапу — Витебской развязке, которая свяжет будущую широтную магистраль с Западным скоростным диаметром. И сегодня на форуме «Транспортная неделя 2020» группа ВТБ и правительство Санкт-Петербурга подписали соответствующее соглашение. ВЭБ.РФ как институт развития заинтересован в финансовой поддержке этого проекта. При этом следуя одному из принципов нашей работы — не конкурировать с коммерческими банками, ВЭБ.РФ не будет претендовать на значительную долю финансирования. Наша задача предложить участникам проекта наиболее оптимальные инструменты поддержки — такие, как Фабрика проектного финансирования, которая даст необходимый комфорт как банкам, так и заемщику.

- Вы участвуете в финансировании ЦКАД-4, но в этом проекте участвует много банков. Почему участие ВЭБ.РФ все-таки потребовалось?

- Интересный вопрос. Если говорить откровенно, то изначально здесь был синдикат Сбера и Газпромбанка. Одним из условий начала финансирования в рамках этого синдиката было формирование необходимого объема взноса со стороны акционеров проекта. По сравнению с общим объемом финансирования сумма была небольшой, но это - достаточно высокорискованная часть инвестиций. Участники проекта пытались договориться и собрать необходимую сумму. На этом этапе ВЭБ.РФ подключился к работе над проектом. Мы провели необходимые консультации и, совместно с нашими партнерами, — ЕБРР, РФПИ и самим концессионером, компанией «Автобан» — смогли обеспечить необходимую сумму, которая позволила уже открыть достаточно большой объем финансирования в рамках синдиката. В сам синдикат кредиторов мы тоже вошли. Наши партнеры по синдикату — Газпромбанк и Сбер — уступили нам небольшую долю. Таким образом, в проекте ЦКАД-4 мы выполнили основную миссию — наш вклад позволил сделке состояться. Сейчас, как вы знаете, работы идут по графику и, надеемся, завершатся в установленные сроки.

- Как на все инфраструктурные проекты, в которых участвует ВЭБ.РФ, отразилась пандемия коронавируса?

- Если говорить о ЦКАД-4, то ситуация с пандемией задела этот проект в меньшей степени, однако другие проекты, в частности, аэропорты, к сожалению, затронула достаточно сильно. В такой ситуации ВЭБ.РФ принял решение о поддержке таких проектов через реструктуризации кредитов, снижение ставок и прочие меры. Аэропорты столкнулись с падением пассажиропотока, их платежеспособность снизилась. Мы приняли эти меры, чтобы дать им возможность пережить этот сложный период. Отказываться от новых проектов развития аэропортовой инфраструктуры мы тоже не собираемся, так как считаем, что к моменту завершения кризиса и возвращения прежних объемов пассажиропотока новые современные аэропорты должны быть готовы принимать и отправлять пассажиров.

На проекты развития портовой инфраструктуры коронавирус практически не повлиял. Да, некоторые иностранные специалисты не могли попасть Россию, и, следовательно, какие-то работы не могли производиться или приниматься. Но это никоим образом не отразилось на ходе реализации в целом. Сейчас мы ситуацию оцениваем как достаточно стабильную и больших угроз не видим.

- М11, проекты в Санкт-Петербурге, Центральная кольцевая автомобильная дорога, М4… Какие еще автодорожные проекты в портфеле ВЭБа?

- Из наиболее крупных проектов, сделки по которым с большой долей вероятности состоятся, можно назвать Восточный выезд из Уфы. Все документы по финансовому закрытию сделки мы подписали летом, сейчас идет согласование и подписание прочей необходимой документации, которая позволит открыть внебюджетное финансирование. Я осторожно оцениваю, что весь необходимый пакет документов мы подпишем до конца года. Также на рассмотрении еще ряд автодорожных проектов в Московской и Самарской областях. Нам важно, чтобы эти проекты отвечали приоритетным целям развития и национальным проектам.

- Какое внимание при реализации автодорожных проектов ВЭБ РФ уделяет вопросам безопасности дорожного движения?

- Вопрос очень важный. Я прежде всего финансист и не могу назвать себя специалистом в вопросах БДД, но готов с уверенностью сказать, что новая качественная автодорожная инфраструктура проектируется и строится в соответствии со всеми ключевыми требованиями безопасности. Разделение потоков, наличие развязок, отсутствие светофоров и резких поворотов, хорошая обзорность, наличие сервисной инфраструктуры, освещения, оповещения и т.д. - это все предусматривается. Создание новой автодорожной магистральной инфраструктуры тесно связано с проектом «Безопасные и качественные автомобильные дороги», который в комплексе решает вопросы развития автодорог и повышения уровня безопасности дорожного движения. С моей точки зрения, только так и можно добиться устойчивого качественного улучшения ситуации на дорогах России.

- Расскажите о работе ВЭБ.РФ по реформированию систем общественного транспорта в российских городах.

- Еще одна важнейшая задача. Не секрет, что вопросы связанные с общественным транспортом являются наиболее чувствительными для людей. А, следовательно, решение этих вопросов способно значительно повысить комфорт и качество жизни. Поэтому ВЭБ.РФ совместно с Минтрансом планирует подготовить комплексные программы модернизации общественного транспорта в 104 крупнейших агломерациях России. Мы хотели бы видеть эту работу в качестве отдельного федерального проекта. Потому что задача не только обновить подвижной состав — необходимо также модернизировать инфраструктуру, переходить на новые формы администрирования. Речь идет и о сборе платы, и об управлении обновленной инфраструктурой, и об оптимизации маршрутов движения общественного транспорта, и о визуализации и цифровизации.

- Какой импульс это даст развитию наших городов?

- Мы считаем что развитие общественного транспорта, как в отдельном городе, так и в части связей между агломерациями, всегда дает серьезный мультипликативный эффект. Помимо роста инвестиций в основной капитал, это еще и сокращение затрат, сокращение времени перемещения грузов и пассажиров. Как я уже говорил, улучшение качества общественного транспорта в городах способно заметно повысить качество жизни людей. А это и есть, в конечном счете, задача ВЭБ.РФ - государственной корпорации развития.