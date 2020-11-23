Специальный обучающий сайт по экологии запустила торговая сеть «Пятёрочка»

Также в ходе информационной кампании в нескольких магазинах сети покупатели смогут найти ответы на вопросы по сортировке сырья и сдачи его на вторичную переработку.

Проект реализуется в рамках стратегии устойчивого развития торговой сети. Слоган лендинга звучит просто и понятно «Разделяйте с нами любовь к природе!». Компания собрала и систематизировала уроки по экологической грамотности, благодаря которым посетители получат возможность узнать самое важное о переработке тары и упаковки. Также здесь специальным тестом можно проверить свои знания в вопросах экологии.

В пилот «Зелёный магазин» вошли 18 «Пятёрочек» Москвы, Королёва и Твери. В них размещены различные информационные материалы – аудиоролики и плакаты. Гости торговой сети узнают, как совсем не трудно, но очень полезно для окружающей среды вести экологичный образ жизни и беречь природу благодаря элементарным ежедневным действиям. На красочных плакатах, мимо которых трудно пройти, рассказывается, где и как правильно можно утилизировать тару или упаковку без вреда для окружающей среды.

«Одной из четырёх целей нашей стратегии устойчивого развития является ответственное потребление и рациональное использование ресурсов, - напоминает директор по маркетингу торговой сети «Пятёрочка» Михаил Ярцев. - Мы стремимся потреблять меньше энергоресурсов, а также сокращать объемы отходов, которые отгружаются на полигоны, и направлять как можно больше ценного сырья на вторичную переработку. Наша торговая сеть развивает устойчивую упаковку и помогает нашим гостям вести по-настоящему экологичный образ жизни. Наш новый сайт – это часть большого комплекса наших экоинициатив. Надеюсь, постепенно философию ответственного потребления начнут разделять всё больше и больше жителей нашей страны».

Если же вы готовы самостоятельно сортировать мусор и сдавать вторичное сырьё в переработку, то найдете на сайте eco.5ka.ru подробную инструкцию, как подготовить разные типы сырья к сдаче. Также там есть очень удобная интерактивная карта пунктов приёма пластика, макулатуры, стекла, батареек и других пригодных к переработке материалов.