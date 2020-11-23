"Это не пользуется уважением у сокамерников": отсидевший политик назвал главную ошибку Михаила Ефремова

По прогнозам адвокатов, к концу недели Михаил Ефремов наконец окажется в исправительной колонии №4 поселка Алексеевка Белгородской области, где и будет отбывать назначенный срок. Фото: пресс-служба Мосгорсуда/ТАСС

По прогнозам адвокатов, к концу недели Михаил Ефремов наконец окажется в исправительной колонии №4 поселка Алексеевка Белгородской области, где и будет отбывать назначенный срок. Для артиста, который всю жизнь провел в творческой среде, это может стать суровым испытанием. Как вести себя с заключенными и администрацией тюрьмы, в эфире радио "Комсомольская правда" рассказал политический активист и общественный деятель Дмитрий Демушкин. В прошлом году он вышел из колонии после нескольких лет заключения и не понаслышке знает, о чем говорит.

- Самое главное, что следует сделать в колонии – забыть о своей прошлой жизни, - поделился Демушкин. - Ни в коем случае нельзя жить вольными воспоминаниями, ощущениями и понятиями. Надо находить маленькие радости, которые присутствуют в колонии, терпеть невзгоды и учиться там жить. Важно понимать, что к тебе тут относятся не как к артисту. Конечно, отношение к Ефремову будет особое, никто его прессовать, бить, забивать под шконку не будет. Но в случае, если он будет себя вести неадекватно, я не сомневаюсь, что в полном соответствии с законом и правилами внутренними распорядка, администрация колонии сможет создать ему невыносимую жизнь.

По словам политика, Михаил Олегович еще до приезда в ИК-4 успел спровоцировать к себе негативное отношение и совершить поступок, который характеризует его не с лучшей стороны перед другими осужденными.

Дмитрий Демушкин. Фото: Артем Коротаев/ТАСС

- Это то, что он в СИЗО просился остаться в хозобслуге. Это не пользуется никаким уважением и авторитетом у сокамерников, - уверен Дмитрий Демушкин. - Понимаете, в местах лишения свободы есть две силы. Одна сила – это заключенные и некое их объединение. И вторая сила – это администрация. И вы, так или иначе, лавируете между этими двумя силами. Я думаю, что для Ефремова лучший выбор – возглавить какую-нибудь самодеятельность или пойти работать в библиотеку, то есть, согласиться работать на администрацию. Это для него абсолютно приемлемый путь, думаю, он из себя никакого уголовного авторитета строить не будет. Да и смысла нет.

С одной стороны, особый статус Ефремова будет удобен администрации колонии: актер мог бы рассказать бесчисленным проверяющим о достойных условиях заключения. Но если вдруг он начнет нарываться и создавать проблемы, требуя для себя каких-то особенных благ, пощады ждать не стоит.

- Я вас уверяю, что в полном соответствии с законом человека можно в колонии абсолютно размазать, - рассказал политик. - Потому что есть много вещей, которые определяет администрация. Например, уборка туалета, она происходит силами заключенных согласно расписанию. И если Ефремова пошлют мыть туалет, ну, вы понимаете, где окажется его статус. Также места для сна заключенных тоже определяет администрация. Если его положат в уголок к заключенным с низким социальным статусом, то с точки зрения закона он не сможет отказаться и сказать, что я там спать не буду.

По словам Демушкина, Ефремову с первых дней надо показывать свою лояльность администрации и готовность жить по правилам зоны:

- Если он не будет газовать, не будет чудить, первые полгода на него поглядят, а потом, скорее всего, предложат занять какую-то должность. И он будет, как Никита Белых, например, библиотеку возглавлять, - считает политик.

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