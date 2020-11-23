Дело экс-владельца футбольного клуба «Сатурн»: суд не прислушался к мнению общественных деятелей

Футбол – это боль, печаль и страдание. По крайней мере, для российского сердца. Уберем недолгую феерию Чемпионата мира по футболу 2018 года и… вспомнить практически нечего. В последнее время и национальная сборная играет через пень колоду, и клубы стонут от недостатка финансирования, и эксперты обвиняют футболистов в паразитировании на бюджетных деньгах.

В России не так много примеров успешного развития футбольных клубов на частные деньги. В таких случаях обычно вспоминают в том числе и про раменский «Сатурн», который благодаря поддержке бизнесмена Олега Медведева (ранее был известен под фамилией Шишканов) вышел в элиту и бился в еврокубках. Проблема лишь в том, что сейчас бывший владелец футбольного клуба...находится под следствием.

ОТ ЕВРОКУБКОВ ДО ТРЕТЬЕЙ ЛИГИ

«Следственный комитет предъявил обвинение в окончательной редакции влиятельному криминальному авторитету Олегу Медведеву (Шишканов, Олег Раменский) и предполагаемым участникам его оргпреступного сообщества (ОПС), - сообщил неделю назад «Коммерсант» - По версии следствия, ОПС в течение долгих лет фактически держало под криминальным контролем Раменский район Мособласти, запугивая и убивая коммерсантов, которые отказывались с ним сотрудничать. Защита, в свою очередь, утверждает, что следствие велось с обвинительным уклоном, при этом доводы адвокатов, известных спортсменов и артистов, поручавшихся за господина Медведева, услышаны не были, а в качестве доказательств вины «авторитета» использовались публикации в СМИ».

«Источники «Московской газеты», знакомые с ситуацией, предполагают, что причины этой темной истории следует поискать в иной плоскости: успешный бизнес Медведева, возможно, кому-то пришелся по душе. А что бизнес был успешным, сомневаться не приходится: предприниматель тратил колоссальные суммы на благотворительность, - отмечает «Московская газета». - И если это так, то вопрос о том, виновен Медведев или нет, уже не имеет никакого значения».

Где правда? Решать суду. Мы не собираемся развешивать ярлыки, а просто вспомним относительно недавнюю историю подмосковного футбольного клуба «Сатурн» из Раменского.

Олег Медведев (тогда еще Шишканов) занимался футболом в «Трудовых резервах». В секцию записался в 7-летнем возрасте. В 1974 году он уже выступал с капитанской повязкой, а в 1975 году выиграл «Кожаный мяч». В 80-ые страна заболела олимпиадой. В апреле Медведеву выпадает новый шанс сыграть за ребят города Раменское на первенство Московской области. После матча его пригласили играть за команду «Динамо» (Москва) в дублирующий состав под руководством Адамаса Голодца. Легендарный тренер доверял и давал шанс молодежи, в команде были Саша Кузнецов, Володя Демидов, Валя Рябцев, Бодак Сергей.

В 1997-м Шишканов стал владельцем «Сатурна», когда команда выступала в первом дивизионе. Именно Медведев привел в команду рекламные деньги зарубежных компаний Schweppes и Ehrmann. Благодаря его поддержке клубу удалось пробиться в высшую лигу в 1998 году.

За пять месяцев с 1998-99 годов удалось построить новый стадион на 16,5 тысяч зрителей, который был открыт матчем чемпионов России между «Сатурном» и «Динамо». Это уже тогда была национальная идея. Однако с 2010 года, после смены менеджмента и перехода клуба в руки области для него наступили грустные времена. Болельщики клуба написали на имя тогда еще губернатора Московской области Бориса Громова открытое письмо, где интересовались о причинах возникновения у клуба многомиллионных долгов и будущей судьбе детской школы. Сейчас раменский «Сатурн» уверенно лидирует в… третьей группе второго дивизиона Чемпионата России по футболу.

ПИСЬМО 40 ИЗВЕСТНЫХ СПОРТСМЕНОВ И МУЗЫКАНТОВ

Суд взял под арест Олега Медведева летом 2019 года. Бывшие главные тренеры сборной России по футболу Валерий Газзаев (депутат Госдумы от «Справедливой России»), Юрий Семин (в то время - главный тренер столичного «Локомотива») и Борис Игнатьев, а также народные артисты России Лев Лещенко и Александр Серов, певица Любовь Успенская обратились к Мосгорсуду с письмом с просьбой заменить в Олегу Медведеву меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест, рассказывало РБК.

За обвиняемого вступилось всего порядка 40 «общественных деятелей, деятелей культуры и спорта, обеспокоенных судьбой Олега Медведева», — пояснила на заседании суда адвокат. - Они в числе прочего отметили, что Медведев — меценат, поддерживал спортивные инициативы, основал футбольный клуб «Сатурн Раменское» и оказывал поддержку в том числе ополченцам Донбасса, «хоть сам этого и не афишировал».

«Мы знаем его на протяжении многих лет как доброго и отзывчивого человека, патриота своей родины, организатора спортивных мероприятий», — говорится в письме. Его авторы отметили, что у Медведева на иждивении двое малолетних детей и взрослая дочь-инвалид детства: «Арест Медведева наложит тяжелое бремя не только на него, но и на всю его семью».

«На протяжении многих лет Олег Николаевич всеми силами поддерживает ветеранское и юниорское футбольное движение. Юные спортсмены регулярно получают от него мячи, обувь и прочую экипировку», — говорится в письме, которое подписали, в частности, первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян, глава Объединения российских тренеров по футболу Михаил Гершкович, тренер ЦСКА Виктор Онопко, ветераны «Спартака» и ЦСКА Юрий Гаврилов, Александр Мирзаян, Сергей Шавло и Дмитрий Кузнецов.

«Я призываю, чтобы Олега Шишканова перевели под домашний арест, потому что в последние десять лет его благотворительная деятельность зашкаливает, — заявил РБК певец Александр Серов. - Он помогал Донецку, учителям, медикам. Артисты выступали на благотворительных концертах для пожилых людей по 75–80 лет. Он поддерживал футбольную команду, чтобы молодые пацаны не болтались непонятно где попало, и теперь они имеют отличный стадион, теннисные корты и так далее... С его стороны я видел только хорошее. И никаких блатных посылов за ним я не замечал».

Помимо знаменитостей судьбой бизнесмена обеспокоены и многие жители Раменского – простые граждане, для которых он многое делал: устраивал праздники, благотворительные мероприятия, финансировал строительство церквей. Защитник Олега Медведева адвокат Елена Сенина сообщила, что Олег Николаевич верит в то, что справедливость и закон все-таки восторжествуют.