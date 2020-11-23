Нью-Йорк заполонили гигантские крысы

Грызуны начали даже гнездиться на деревьях Фото: Shutterstock

Американцы, проживающие в одном из самых крупных мегаполисов страны – Нью-Йорке, бьют тревогу из-за вальяжно гуляющих по улицам крыс размером с хорошо упитанного кролика.

«Центральный парк наводнен огромными толстыми крысами. - опубликовала на днях в своих соцсетях сообщение мама голливудской актрисы Скарлетт Йоханссон, Мелани Слоун. - Я видела, как человек, стоя на скамейке, безуспешно отгонял их граблями».

Грызуны везде: они прячутся под капотами автомобилей, разгуливают по паркам, сидят под лавочками и бегают по тротуарам. Их видели даже гнездящимися на деревьях – в корнях и дуплах.

Такое огромное количество грызунов в Нью-Йорке появилось, в первую очередь, из-за того, что бездомные мусорят и оставляют много объедков. Свой вклад вносит и недобросовестная уборка мусора, которую коммунальные службы производят лишь несколько дней в неделю. Из-за этого вокруг контейнеров образуются огромные кучи мусора, а в них селятся крысы. Также специалисты считают, что крысиной популяции помогло и решение мэрии разрешить кафе и ресторанам выносить на проезжую часть дополнительные столики для посетителей, которых из-за эпидемии не кормят внутри помещений.

Только за последние дни на горячую линию коммунальной службы поступило более 300 жалоб на крыс.

- Крысы коварны, и они очень умны, - говорят общественники, патрулирующие нью-йоркские дома и улицы. - Только когда жители, предприятия и городские власти объединятся, то можно будет решить проблему.

В Интернете, где полно сообщений о размерах нью-йоркских крыс, пишут, что только при ныне действующем мэре Нью-Йорка Билле де Блазио грызуны стали такими упитанными.