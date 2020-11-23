Гендиректор РОСДОРНИИ: «Рельеф стремительно улучшается, с энтузиастами — будем работать!»

Генеральный директор ФАУ РОСДОРНИИ Алексей Варятченко. Фото: Андрей Минаев

В студию «Комсомолки» на «Транспортной неделе-2020» , которая проходила 18-20 ноября в Гостином дворе, пришел генеральный директор ФАУ РОСДОРНИИ Алексей Варятченко. В разговоре с ним мы узнали, что скоро у любого жителя страны будет возможность моментально узнать всю необходимую информацию о любой дороге, похвалить или пожаловаться на нее; что вскоре по дорогам страны будут ездить лучшие в мире измерительные комплексы и что дороги в России улучшаются быстрее, чем мнение граждан о них.

- Что такое СКДФ – система контроля дорожных фондов?

- Это электронный ресурс, который содержит всю информацию обо всех объектах дорожного хозяйства в Российской Федерации. На сегодня в нем есть сведения о примерно миллионе двухстах тысячах объектов. В основном, это дороги. Мы знаем, кто конкретной дорогой владеет, что владелец с ней делает и сколько денег на это тратит. В системе отражаются все запланированные, проводящиеся или завершенные ремонты и реконструкции, особенности содержания, результаты диагностики. Если на дороге есть искусственные сооружения или объекты сервиса, они тоже указаны в СКДФ. По сути, СКДФ – это огромная база данных, которая в полной мере обеспечивает людей, ответственных за дорожную отрасль, информацией об объектах дорожного хозяйства.

- Кто имеет право вносить информацию в эту систему, кто проверяет достоверность указанных в ней данных? Самое главное: кто пользуется этой информацией?

- Есть несколько групп пользователей. Основная – это федеральные, региональные или муниципальные организации - владельцы дорог. Каждая из них направила к нам своих представителей на обучение. Сегодня все владельцы дорог заносят и актуализируют в СКДФ всю информацию, за которую отвечают.

Еще одна очень важная группа пользователей – это граждане страны. Также, в отдельные группы пользователей вынесены чиновники разных уровней и эксперты-дорожники. Для каждой группы пользователей предусмотрено отдельное мобильное приложение.

- Как называется приложение для граждан?

- «СКДФ-гражданин». Как только сервис будет запущен в эксплуатацию (планируем, что это произойдет уже в декабре), любой человек сможет установить это приложение на свой смартфон и получать информацию о дорогах, которыми пользуется. Полагаем, что наиболее актуальной будет информация о ремонтных работах, их статусе, подрядчиках и т.д. Кроме того, у пользователей-граждан будет возможность обратной связи с владельцем дороги и с подрядной организацией. Хвалят сейчас дорожников, к сожалению, не очень часто.

- Может, как раз СКДФ и изменит ситуацию? Если дорога в хорошем состоянии, отчего и похвалить? Понятно, что есть те, которым все всегда плохо, но для них, видимо, нужно писать отдельное приложение.

- «Недовольный гражданин».

- Отличный вариант, кстати.

- Между прочим, негатив в отношении дорог зачастую избыточен. Мы совместно с Агентством стратегических инициатив проанализировали тенденции, и выяснилось, что динамика роста качества наших дорог кардинально отличается от динамики удовлетворенности этим качеством. То есть, качество растет стремительно, а граждане по-прежнему недовольны. Мы поняли, что нужно менять подход.

- Улучшать качество постепенно? Шутка...

- Ни в коем случае! Надо менять подход к вовлечению наших граждан в ситуацию в дорожной отрасли. Мы совместно с АСИ создаем платформу, которую назвали «Моя дорога». Хотим создать индекс дорог по степени удовлетворенности граждан. Будем формировать пул лидеров общественного мнения, которые будут называться «Хранителями дороги». Это наиболее активные жители, которым действительно не все равно, которые хотят начать разбираться в тонкостях дорожного дела. Мы покажем им, как строятся дороги, как проводится диагностика, что правда, а что – миф. Они, в свою очередь, будут формировать правильное общественное мнение, а, точнее, общественную оценку состояния дорожной сети.

- Чего вы хотите добиться?

- Хотим сменить в массовом сознании стереотип про энтузиастов и рельеф. Рельеф стремительно улучшается, с энтузиастами тоже будем работать. Вот еще стереотип: все наши дороги хуже западных. Сегодня можно констатировать: не хуже и не все. И в той же Германии, и в США – в странах, где дорожная отрасль хорошо развивается, есть дороги хуже наших. Мы хотим сказать, что наши дорожники все чаще используют инновационные методы работы, что контролировать качество мы сегодня можем лучше наших западных коллег. Пример – наша установка ЭСКАНДОР, которая установлена перед входом в Гостиный двор, где проходит наш форум. Лабораторий такого уровня во всем мире не более двадцати. И страны, где такие установки имеются, не торопятся делиться используемыми технологиями. Мы построили свою: 80% всех компонентов – российские. ЭСКАНДОР в пять раз быстрее конкурентов измеряет прочность и другие основные параметры дороги – ровность, шероховатость. Система знает ширину дороги, ширину полосы отвода, всевозможные высоты, расположение соседних объектов, водоотводных труб, искусственных сооружений и так далее. Не нужно будет выезжать на объект, перемерять: у нас все будет в системе.

- Сколько таких установок планируете произвести?

- Мы подсчитали, что для того, чтобы проехать федеральную и региональную дорожную сеть – примерно 700-800 тысяч километров – раз в четыре года, нам требуется пять таких установок. Поэтому предстоит произвести еще четыре.

- У владельцев дорог, у эксплуатирующих организаций есть свои электронные эко-системы, собирающие определенную информацию. Например, у того же Росавтодора сеть метеостанций.

- Датчики интенсивности движения…

- Будет ли вся эта информация заноситься в СКДФ?

- Мы называем это элементами интеллектуальных транспортных систем. Полномасштабная интеграция этих элементов в СКДФ запланирована на следующий год. Это, кстати, еще одно из направлений работы нашего института. Мы будем заниматься разработкой и стандартизацией таких элементов: «умных» дорожных знаков, автомобилей, постов весового контроля, метеостанций, датчиков интенсивности... Вся собираемая этими элементами информация будет аккумулироваться в системе контроля дорожных фондов для последующего использования. Мы переходим к технологиям BIG DATA: накапливаем большие объемы информации, которую будем использовать для работы.

- Ресурсы для хранения больших объемов данных имеются?

- В качестве технической базы для нашей системы используются государственные федеральные DATA-центры. Безусловно, ресурсов хватит.

- Дорога – это не только полотно, дорога – это еще и тротуары, обочины. И будет ли СКДФ учитывать то, в каком состоянии находится обочина, и есть ли она вообще? Соответствует ли тротуар нормативам по ширине? Не поставил ли кто-то свой забор вплотную к проезжей части?..

- Во-первых, все нюансы, о которых вы спрашиваете, должны быть отражены в паспорте дороги. Во-вторых, вы, видимо, каким-то образом узнали о наших секретных планах, потому что один из слоев данных, который будет сниматься для СКДФ — это видеосъемка на 360 градусов. После чего искусственный интеллект будет анализировать полученное изображение, распознавая дефекты или, к примеру, те нарушения, о которых вы говорите. Соответствующие программные разработки в России уже есть, мы точно знаем. По состоянию на сегодня, автоматическое распознавание как дефектов, так и объектов дорожной инфраструктуры на промышленные рельсы не поставил пока никто. Мы хотим, чтобы наша система распознавала знаки, разметку, полосу отвода, прочие объекты и самостоятельно определяла, соответствует ли это нормативам.

- Невероятный функционал! И когда это все заработает?

- Разработка уже началась. Это совершенно новая технология для всей мировой индустрии диагностики. Ни одна компания пока не предложила рынку устойчиво работающие решения. Мы надеемся, что у нас работоспособный прототип появится в течение года.

- У меня осталось два вопроса: экономия денег и экономия человеческих жизней. И начнем с людей, конечно. Один из важнейших показателей для любой дороги – это уровень безопасности дорожного движения. Будет ли СКДФ содержать эти сведения как отдельный пласт данных о любой дороге.

- Уже содержит, так как база данных ГИБДД интегрирована в систему. Мы можем собирать непосредственно с ресурсов Госавтоинспекции данные о наличии ДТП, об их характере, о человеческих жертвах. На основе этих данных формируются места концентрации ДТП. Эти сведения будут основополагающими для владельца дороги, который обязан ликвидировать очаг аварийности.

Еще один слой данных — это мнения граждан. К примеру, если возрастет количество жалоб на состояние дороги на конкретном участке, собственник ускоренно принимает решение о ремонте этого участка. Ненормативное состояние дороги может провоцировать ДТП или быть сопутствующим фактором: в любом случае, оперативное устранение проблемы спасет жизни людей.

- Теперь расскажите о том, как СКДФ помогает экономить деньги на ремонт и строительство дорог.

- Когда все данные — и результаты диагностики, и данные ГИБДД, и показатели интенсивности движения, и мнения жителей — сопоставляются и анализируются, мы можем с высокой степенью точности указать, на каком участке ремонт необходимо проводить в первую очередь. Более того: система сама подскажет, какой тип ремонта необходим. Ну а правильно назначенный тип ремонта на конкретном участке и обеспечит экономию средств. Бессмысленно укладывать верхний слой на разрушенное основание.

Также СКДФ поможет соседним регионам координировать свои планы по строительству и ремонту дорог. Мы еще сталкиваемся с тем, что, например, владельцы граничащих субъектов ремонтируют свои участки в разное время. В результате, отремонтированный раньше участок все равно не работает должным образом.

- Есть ли у владельца дороги или у подрядчика возможность внести в СКДФ ложную информацию. Сообщить о ремонте и не проводить его. Или же внести данные об использовании одной технологии, а по факту все сделать, как в каменном веке?

- За все сведения, внесенные в систему, заказчик и подрядчик несут полную ответственность. Такие случаи бывают, безусловно. Но подлог легко раскрывается первой же обычной лабораторией по диагностике. Задача сделать так, чтобы все подрядчики работали по единому принципу, соблюдали единые параметры по качеству. И был налажен контроль.

- Что для этого делает РОСДОРНИИ?

- У нас есть отраслевой центр компетенций, мы его создали в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». У центра три направления подготовки: новые технологии, контроль качества и обучение. Мы обучаем представителей заказчика, представителей подрядчика на специальных курсах. Как правильно ставить задачу при ремонте, как правильно контролировать качество в процессе, как правильно принимать эти работы. Чем больше специалистов мы обучим, тем меньше будет случаев, о которых вы сейчас сказали.