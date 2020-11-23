«Терапия обнимашками»: детям-инвалидам в Москве помогают хаски

То, что собака – друг человека, знают все. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

То, что собака – друг человека, знают все. Но о том, что четвероногие обладают еще и терапевтическими способностями, стало известно недавно. В Москве уже можно попасть на прием к пушистому терапевту.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Эта собака в питомнике не самая высокая, но трехлетнему Владимиру Владимировичу она по плечо. Весит же такой песик гораздо больше него самого. Но мальчуган на это не обращает внимание. Радостно держит собаку за поводок в то время, как она буквально тащит его по площадке. Малыш в полном восторге от встречи с хаски.

Владимир Владимирович Анохин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Владимир Владимирович Анохин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Владимир Владимирович Анохин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Его отец Владимир Анохин в первый раз привел сына к собакам на сеанс канистерапии по направлению врача. Проще говоря, на хаски-терапию. Диагноз у мальчика - ЗПР (задержка психического развития). Результатом первого занятия родители были приятно удивлены. Мальчик раньше боялся собак, а тепепрь руководит ими, гладит и обнимается. Да, такое возможно с породой хаски. Северная собака любит детей, ласкова и абсолютно не агрессивна.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Таких, как Владимир Владимирович – детей и взрослых − в Москве сотни. Дети проходят реабилитацию в «Центре комплексной реабилитации инвалидов «Бутово». Два раза в неделю собаки приезжают сюда, чтобы провести занятия.

Денис Притыко Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

О том, что это за новый вид лечения, рассказал директор Центра Денис Притыко:

- Канистерапия - это вид реабилитации, основанный на общении с собаками. Собака вызывает в детях эмоциональный подъем. Благодаря этому у детей развиваются умственные и эмоциональные способности. Со стороны кажется, что ребята просто играют или гладят собак. Но именно в этот момент при участии канистерапевта ребенок учится управлять собой - своими желаниями, поведением, движениями, выражать свои эмоции и даже говорить.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По словам Дениса Притыко, дети, проходящие реабилитацию в Центре, очень любят и ждут занятия, когда можно порезвиться с четвероногими друзьями.

Псы-терапевты могут помочь улучшить эмоциональное состоянии и повысить мотивацию. После такого общения дети меняются буквально на глазах – кто-то даже решается на первый шаг.

Пушистых терапевтов подготовили в «Хаски-парке» в Сокольниках. Уже несколько лет там успешно работает программа для детей-инвалидов и молодых инвалидов «По пути с хаски», поддержанная Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы. Сам же «Хаски-парк» – детище известных полярников Дмитрия и Матвея Шпаро.

Дмитрий Шпаро Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Занятия канистерапией в Центре идут уже полгода, и результатами довольны все. Как это происходит, могут посмотреть родители и журналисты.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Занятия проводят опытные психологи и кинологи. Пациенты делятся по возрастам. Общая часть для всех - это знакомство с собаками, игры и прогулки с ними. Собак угощают лакомством. Затем индивидуальная терапия - поглаживания и обнимашки. Появляются специальные игрушки, мячики и прочее.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Куратор стационара Ирина Барменко рассказывает об особенностях занятий с собаками: «Очень теплая обстановка царит на площадке. После общения, благодаря обилию положительных эмоций, детки успокаиваются, радуются. И мы действительно видим, что собаки могут лечить!»

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В планах расширить программу так, чтобы собаки-терапевты смогли принимать у себя еще больше детей из Москвы и Московской области.