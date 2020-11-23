Эксперты нашли в России города с хорошими дорогами: рейтинг лидеров и аутсайдеров

Тюмень оказалась лидером в рейтинге городов с лучшими дорогами по мнению местных жителей. Фото: Максим Слуцкий/ТАСС

Больше всего довольны состоянием дорог в родном городе автомобилисты Тюмени. А больше всего недовольны — в Новосибирске. Таковы итоги опроса, проведенного исследовательским центром портала Superjob.ru в 37 крупнейших городах России с населением не меньше полумиллиона. Опрашивались исключительно владельцы водительских прав.

Лидер рейтинга — Тюмень — оказался единственным городом, который получил твердую «четверку». Ни один из опрошенных жителей не поставил ему за дороги «неуд».

Первое место у города было и по итогам предыдущего опроса - в 2018 году. К слову, регион — передовик нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», по которому отечественные дороги из «направлений» постепенно должны приводиться в «нормативное состояние». Только в 2019 году в рамках этого нацпроекта в самой Тюмени было отремонтировано 35 километров дорог на 1 миллиард рублей. Судя по результатам опроса, неплохо отремонтировали.

Второе место — и первое среди городов-миллионников — у Казани (в Тюмени население — чуть больше 800 тысяч). Исследователи особо отмечают, что удовлетворенность автомобилистов казанскими дорогами за два года резко выросла - в 2018 году Казань была в аналогичном рейтинге только на восьмом месте. И это еще один показатель того, что нацпроекты все же кому-то помогают: Татарстан — тоже один из главных активистов нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Москва — стабильно на третьем месте. И это на самом деле для столицы очень хороший показатель, с учетом ее перенаселенности и нагрузки на дороги. При этом оценки качества столичных дорог с 2011 года (когда проводился самый первый опрос) потихоньку растут — с 3,02 балла тогда до 3,66 сейчас.

Похожий прогресс — но с худшими оценками — у Санкт-Петербурга: 2,81 балла в 2011 году, 3,33 балла — сейчас.

А теперь — о плохом. Стабильно самая хреновая ситуация с дорогами — в Новосибирске. Причем из года в год она становится только хуже. В 2011 автомобилисты оценивали местное покрытие на 2,89 балла, сейчас — на 2,69. Опрошенные жалуются на ямы, колеи, грязь.

Города с лучшими дорогами, по мнению их жителей…

Город и средний балл

1.Тюмень - 4,18

2.Казань - 3,73

3.Москва - 3,66

4.Набережные Челны - 3,65

5.Воронеж - 3,45

...и аутсайдеры

1.Новосибирск - 2,69

2.Рязань - 2,71

3.Иркутск - 2,71

4.Томск - 2,73

5.Астрахань - 2,74

*по 5-балльной шкале, где 5 — отлично, 2 — неудовлетворительно

(По данным опроса Superjob.ru)