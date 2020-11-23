Тесно и без масок, но оторвались: московский клуб Gipsy могут закрыть после концерта Hammali&Navali

Интерьер столичного модного клуба Gipsy. Фото: страничка клуба в VK

Судя по концерту, который прошел в эти выходные в ночном клубе Gipsy, пандемия в Москве закончилась. Гости были без масок и перчаток, все стремились ближе к сцене, а значит и ближе друг к другу – о социальной дистанции тут никто не думал. Однако многочисленными роликами в Инстаграме уже заинтересовались контролирующие органы. По данным «КП», запланирована проверка ночного клуба, после чего владельцев могут оштрафовать на сумму до 1 млн рублей или закрыть заведение на три месяца – ориентировочно до 20 февраля 2021 года.

- Были на концерте Hammali&Navali. Какая же атмосфера. Весь клуб подпевает, народ танцует, все такие позитивные и заряженные, - написала в соцсетях Екатерина Бражникова.

- Тесно, без масок, но оторвались по полной, - написал Артур Небрежный.

Судя по фотографиям и видео, администрация клуба разрешила посетителям находиться в зале без защитных средств. Еще одним сюрпризом для гостей было выступление популярного артиста Jony, который спел с Hammali&Navali хит «Без тебя я не я».

Социальную дистанцию в клубе никто не соблюдал и 31 октября на сольном концерте хип-хоп артиста Элджея. Во время исполнения песни «Кадиллак» люди собрались возле сцены, забыв о соблюдении дистанции 1,5 метра. В самом же клубе говорят только одно: «Обработка рук на входе есть, температурку замерим и социальные дистанцы». Ближайшие концерты Фогеля, Дельфина и Мота не отменяют.

Во время концерта в Gipsy артиста Элджея, 31 октября 2020 г.

В эти выходные в столице проверили 74 заведения, выявили и нарушителей. Клуб Karaoke&Club MimoNot на Профсоюзной работал после 23.00, что нарушает указ мэра Москвы о работе ночных заведений во время пандемии.

- Теперь клубу грозит штраф от 500 тысяч рублей до 1 млн рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток, - рассказал Фарид Бабаев, инспектор ОАТИ.