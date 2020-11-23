Россияне считают престижной профессию программиста, но не учителя

Среди самых незавидных профессий россияне назвали уборщиц, продавцов, кассиров, дворников, а также почему-то учителей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Наиболее престижные отрасли в России - это нефтянка и информационные технологии. Таковые результаты опроса сервиса HeadHunter. При этом, если брать конкретные профессии, то нет равных программистам. Удивительно, что по своей авторитетности она среди опрошенных обогнала даже топ-менеджеров и президента государства.

Работа становится престижной прежде всего из-за высокой зарплаты — так считают 74% опрошенных. Следующие критерии — уважение в обществе (58%), польза для социума (51%), сложность в обучении (30%) и риск (5%).

Среди самых незавидных профессий россияне назвали уборщиц, продавцов, кассиров, дворников, а также почему-то учителей.

Проректора Финансового университета Александра Сафонова результаты опроса не удивили, а где-то даже рассмешили.

- Понятно, что на первые места попадают те профессии, где люди могут хорошо заработать, - комментирует экономист. - Не менее важный показатель - представление о востребованности специальности. Но именно представление. В СМИ много говорят о востребованности программистов, но в реальности для страны их нужно не так много, и всем найти работу невозможно. Профессия президента в представлении народа — это возможность находиться в поле внимания и соответствующий уровень ответственности. Элитой названы депутаты и госслужащие - считается, что это очень социально защищенные и сверхбогатые люди.

Низкая престижность работы учителей объясняется тем, что многие видят эту работу, как неблагодарную: трудиться приходиться много, нервов тратиться еще больше, а зарплата небольшая, объяснил Александр Сафонов.

КСТАТИ

САМЫЕ ЗАВИДНЫЕ ПРОФЕССИИ СЕЙЧАС И РАНЬШЕ

В 2020 году: Самые престижные отрасли

(% выбравших вариант)

1. Нефть и газ — 48%;

2. IT — 47%;

3. Государственные организации — 27%;

4. СМИ, маркетинг, реклама, дизайн, продюсирование — 24%;

5. Финансовый сектор — 24%

Самые престижные профессии: (% выбравших вариант)

1. Программист, разработчик, IT-специалист — 17%;

2. Директора и топ-менеджеры — 13%;

3. Президент — 4%;

4. Депутаты и госслужащие — 3%;

5. Врач — 2%.

Наименее престижные отрасли: (% выбравших вариант)

1. ЖКХ — 45%;

2. Розничная торговля — 31%;

3. Образовательные учреждения — 26%;

4. Сельское хозяйство — 24%;

5. Продукты питания — 22%;

Наименее престижные профессии: (% выбравших вариант)

1. Уборщица — 17%;

2. Продавец, кассир — 13%;

3. Дворник — 12%;

4. Преподаватель, учитель — 4%;

5. Разнорабочий, грузчик — 2%.

По данным HeadHunter, опросивших 4 184 соискателей.

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