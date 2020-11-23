Путин заберет деньги у богатых и отдаст больным детям

Президент Владимир Путин. Фото: REUTERS

Владимир Путин подписал предложенный им полгода назад в числе антикоронавирусных мер закон об увеличении с 2021 года ставки налога на доходы физических лиц до 15 процентов для граждан, чей годовой заработок превышает 5 миллионов рублей.

- То, что граждане с разным уровнем доходов платят налог одинаково, по одной ставке в 13%, на первый взгляд, выглядит даже несправедливым, - заявил Путин во время июньского телеобращения. - Сейчас с учетом нового качества администрирования, внедрения здесь цифровых технологий появилась возможность распределять налоговую нагрузку более дифференцировано и направлять дополнительные финансовые поступления на решение конкретных, значимых для общества задач.

Но при этом глава государства уточнил, что повышение налога распространится лишь на доход выше планки в 5 миллионов.

- Повышенной ставкой будут облагаться не все доходы, а только та их часть, которая превышает 5 миллионов рублей, - сказал он.

Таким образом с 1 января 2021 года ставка НДФЛ по доходам, превышающим 5 миллионов рублей в год будет взиматься ступенчато:

- до достижения порога в 5 миллионов доходы будут облагаться по ставке 13%,

- все, что свыше 5 миллионов - по ставке 15%.

Но и в этом законе предусмотрено несколько исключений: ставка в 13 процентов останется при продаже личного имущества, при страховых выплатах по договорам страхования и пенсионного обеспечения. Предполагается, что благодаря увеличению ставки в 2021 году будет собрано налогов больше на 60 миллиардов рублей, в 2022 году – на 64 миллиардов рублей, в 2023 году – на 68,5 миллиардов рублей.

Как заранее пообещал Путин, собранные средства пойдут на дополнительное финансирование лечения детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе заболеваниями редкими.