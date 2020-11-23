Онлайн-конференция для лидеров сферы медуслуг Y+1 Medicine пройдет 1 декабря

Y+1 Medicine — конференция YCLIENTS для предпринимателей, управляющих и маркетологов в сфере медицинских услуг. Первая конференция прошла в Москве 24 июня 2017 года. На ней выступили эксперты из компаний-лидеров в индустрии красоты. После - конференция расширила свою географию: организаторы провели Y+1 в Сочи, Киеве и Казани. Для каждого из этих событий был тщательно составлен список спикеров и программа. Программу этого года можно изучить по ссылке.

У конференции уникальный формат: каждое выступление — это не монолог, а диалог двух экспертов с разным бэкграундом и разными точками зрения. С вами поделятся опытом и рекомендациями представители крупнейших компаний. Задавайте вопросы спикерам: так вы сможете получить экспресс-консультацию от ведущих предпринимателей и специалистов, а еще — поучаствовать в розыгрыше мобильного приложения.

Переходите на сайт конференции — и вы узнаете все подробности о конференции, сможете зарегистрироваться и отправить ваш вопрос.