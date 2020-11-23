Фонд Росконгресс и Роспотребнадзор подписали соглашение о взаимодействии

Совместная работа направлена на предупреждение распространения коронавирусной инфекции при проведении мероприятий с большим количеством участников Фото: Андрей Минаев

Фонд Росконгресс и Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) подписали соглашение о взаимодействии. Подписи на документе поставили руководитель Роспотребнадзора России – главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова и председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

Согласно документу, совместная деятельность сторон будет направлена на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции при осуществлении конгрессной и выставочной деятельности на площадках проведения мероприятий с большим количеством участников, а также участием первых лиц государств, обеспечение выполнения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

«Соглашение, подписанное с Фондом Росконгресс, позволяет использовать опыт нефинансового института развития, крупнейшего организатора мероприятий в стране для разработки практических рекомендаций к проведению событий на разных площадках в нашей стране, одобренных Роспотребнадзором России. Следуя этим рекомендациям, организаторы смогут быть уверены в безопасности той или иной площадки для проведения любого события любого масштаба», – подчеркнула Анна Попова.

В ходе взаимодействия с Роспотребнадзором России Фонд Росконгресс будет осуществлять подбор площадок проведения конгрессных и выставочных мероприятий в российских городах, консультировать собственников и персонал этих площадок по вопросам организации и обеспечения выполнения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий на всех этапах подготовки и проведения мероприятий в соответствии с методическими рекомендациями Роспотребнадзора, а также по вопросам использования систем вентиляции, применения дезинфицирующих средств, соблюдения правил застройки экспозиции и организации контроля на территории площадок мероприятий за обработкой рук кожными антисептиками.

«Соблюдение санитарных требований при организации офлайн-мероприятий для нас всегда было важной частью организации любого проекта независимо от количества участников, а сегодня этот вопрос выходит на первый план из-за эпидемиологической ситуации в стране и мире. Заботясь о сохранении здоровья участников мероприятий и персонала, обеспечивающего события, мы четко следуем рекомендациям Роспотребнадзора России и, работая почти девять месяцев в новых условиях, мы будем рады оказать методическую помощь другим организаторам мероприятий в нашей стране», – отметил Александр Стуглев.

Кроме того, Фонд Росконгресс будет готовить информационные материалы и участвовать в подготовке правовых документов для органов государственной исполнительной власти по вопросам профилактики распространения новой коронавирусной инфекции при осуществлении конгрессно-выставочной деятельности.

Роспотребнадзор России будет оказывать практическую и методическую помощь при организации санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на недопущение распространения инфекционных болезней при осуществлении конгрессной и выставочной деятельности.