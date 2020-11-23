«Сразу позвонил Агате»: Избитый Павел Прилучный держит связь с бывшей женой

Агата Муцениеце и Павел Прилучный в 2019 г. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

В пироговскую клинику звезда фильма «Мажор» приехал сам. У артиста тяжелейшие травмы- перелом черепа и лицевой кости. По словам полицейских, на артиста было совершено нападение.

После осмотра медиками и допроса полицейских Прилучный отправился в больничную палату. Травмы серьёзные, о выписке пока думать рано.

- Он сразу позвонил своей бывшей жене Агате Муцениеце, поговорил с детьми,-рассказывает kp.ru персонал клиники.- Уже появились разговоры, что на Павла напал директор какого-то "ночного клуба". Но он сам эту информацию пока не подтвердил. Обстоятельства пока выясняются.

Напомним: этим летом актер развёлся со своей женой. На развод подала Агата Муцениеце, устав от пьяных загулов и измен мужа. Сейчас актер живёт с актрисой Мирославой Карпович, которая и стала виновницей развода одной самых красивых актёрских пар. Как говорят коллеги Прилучного, подзабытая зрителями звезда «Папиных дочек» поставила цель увести из семьи женатого Прилучного и ей это, увы, удалось.