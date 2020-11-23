"Выдумали очередную гадость": Наташа Королева угодила в новый скандал

Певица едва оправилась от волны хейта после измены мужа, но злопыхатели нанесли новый удар Фото: Евгения ГУСЕВА

Наташа Королева возмущена до глубины души. Сплетники втянули артистку в новый скандал. На этот раз злопыхатели напали на супругу Сергея Глушко из-за ее салона красоты и музыкального театра на Мосфильмовской улице. Мол, певица владеет помещением, где расположены ее парикмахерская и театр, не по закону. Вокалистка решила расставить все точки над i.

"Никто на меня в суд не подавал, никаких уведомлений я не получала. Ничего этого не было и не может быть. Это не просто фейк, не просто бред, а злонамеренная ложь", - гневно ответила Наташа Королева.

Певица полагает, что кому-то доставляет удовольствие чернить ее счастливую и успешную семью. "Встали с утра пораньше и начали врать, выдумывать очередную гадость", - цитируют артистку 7 Дней.

По ее словам, двухэтажное помещение на Мосфильмовской улице, где и расположены ее салон красоты и музыкальный театр, имеет двух собственников. Собственником первого этажа является застройщик большого жилищного комплекса - у Наташи там также есть квартира. А собственником второго этажа уже более десяти лет является Королева.

"На все это есть соответствующие документы. Все давно официально оформлено. Часть этой площади занимает мой салон красоты, а часть - мой музыкальный театр", - резюмировала жена стриптизера.

Напомним, в сентябре Наташа Королева и Сергей Глушко угодили в скандал. Тарзан изменил супруге с красавицей Анастасией Шульженко. О связи с любовницей стриптизер объявил на всю Россию. При этом из квартиры, где веселился Сергей с женщинами, пока Королева была на курорте, исчезли бриллианты его жены на кругленькую сумму. Королева все произошедшее изменой не считает. Сама Шульженко ходила по шоу, рассказывая пикантные подробности своего страстного романа с чужим мужем. Она даже утверждала, что забеременела от мускулистого артиста и показала видео своих любовных утех с Тарзаном. После интимного скандала Сергей поднял ценник за свой стриптиз. Наташа в одном из интервью рассказала, что сама предложила Сергею пригласить Анастасию к ним домой, так как они рассматривали ее на руль суррогатной мамы.