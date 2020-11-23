Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Звезды

"Выдумали очередную гадость": Наташа Королева угодила в новый скандал

Певица едва оправилась от волны хейта после измены мужа, но злопыхатели нанесли новый удар
Ольга ЛИБГАРДТ
Комментарии (2)Комментарии (2)
Певица едва оправилась от волны хейта после измены мужа, но злопыхатели нанесли новый удар

Певица едва оправилась от волны хейта после измены мужа, но злопыхатели нанесли новый удар

Фото: Евгения ГУСЕВА

Наташа Королева возмущена до глубины души. Сплетники втянули артистку в новый скандал. На этот раз злопыхатели напали на супругу Сергея Глушко из-за ее салона красоты и музыкального театра на Мосфильмовской улице. Мол, певица владеет помещением, где расположены ее парикмахерская и театр, не по закону. Вокалистка решила расставить все точки над i.

"Никто на меня в суд не подавал, никаких уведомлений я не получала. Ничего этого не было и не может быть. Это не просто фейк, не просто бред, а злонамеренная ложь", - гневно ответила Наташа Королева.

Певица полагает, что кому-то доставляет удовольствие чернить ее счастливую и успешную семью. "Встали с утра пораньше и начали врать, выдумывать очередную гадость", - цитируют артистку 7 Дней.

По ее словам, двухэтажное помещение на Мосфильмовской улице, где и расположены ее салон красоты и музыкальный театр, имеет двух собственников. Собственником первого этажа является застройщик большого жилищного комплекса - у Наташи там также есть квартира. А собственником второго этажа уже более десяти лет является Королева.

"На все это есть соответствующие документы. Все давно официально оформлено. Часть этой площади занимает мой салон красоты, а часть - мой музыкальный театр", - резюмировала жена стриптизера.

Напомним, в сентябре Наташа Королева и Сергей Глушко угодили в скандал. Тарзан изменил супруге с красавицей Анастасией Шульженко. О связи с любовницей стриптизер объявил на всю Россию. При этом из квартиры, где веселился Сергей с женщинами, пока Королева была на курорте, исчезли бриллианты его жены на кругленькую сумму. Королева все произошедшее изменой не считает. Сама Шульженко ходила по шоу, рассказывая пикантные подробности своего страстного романа с чужим мужем. Она даже утверждала, что забеременела от мускулистого артиста и показала видео своих любовных утех с Тарзаном. После интимного скандала Сергей поднял ценник за свой стриптиз. Наташа в одном из интервью рассказала, что сама предложила Сергею пригласить Анастасию к ним домой, так как они рассматривали ее на руль суррогатной мамы.

Шоу-бизнесЗвезды: STARБЛОГИНаташа Королёва: досье KP.RU

Рекомендуемые