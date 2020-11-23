Чемпион России по греко-римской борьбе расстрелял человека

Сейчас борца уже задержали, а пострадавший до сих пор находится в реанимации. Фото: mos.ru

Недавно в Одинцове местные жители стали свидетелем расправы над молодым человеком, которого неизвестный расстрелял рядом со школой №17. Было около 6 вечера, многие местные жители возвращались с работы, кто-то забирал детей после уроков. На улице было людно. Не заметить двух бородатых мужчин, громко выясняющих отношения, было невозможно. Один из них сидел в Рендж Ровере и поливал отборным матом другого, стоявшего на тротуаре. Свидетели даже не поняли, в какой момент водитель внедорожника достал пистолет и выстрелил в оппонента, прохожие лишь заметили уезжающую иномарку и тело мужчины в луже крови на обочине.

Он держался рукой за грудь и звал на помощь. Из-под его ладони на одежде проступало красное пятно. Мужчина просил вызвать полицию и повторял номер автомобиля. Но вскоре потерял сознание.

— В Одинцовскую ЦРБ был доставлен 31-летний мужчина по имени Мухамед, он находился без сознания. Установленный диагноз: проникающее огнестрельное ранение грудной клетки, пневмоторекс. Пациент был помещён в реанимационное отделение, — сообщил источник kp.ru

Номер и марку автомобиля в полицию всё же передали. Установить хозяина машины не составило труда, им оказался 29-летний чемпион России по греко-римской борьбе Кантемир Магомедов. Его сразу объявили в розыск. Через несколько дней Кантемира удалось задержать. Его поместили в следственный изолятор и завели на молодого человека уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью общеопасным способом. Пострадавшего мужчину следователям до сих пор не удалось допросить, поскольку он находится без сознания.

29-летний Кантемир Магомедов - многократный призёр чемпионатов России и Кубка мира по греко-римской борьбе. В 2016 году его приняли в сборную команду страны. А в 2017 он стал первым в своей весовой категории и абсолютным чемпионом России. В прошлом году парень занял на чемпионате страны лишь 3 место.