Новинки мультсериалов для детей в 2021 году

Компания Great Frame и продюсер Олег Рой готовят 15 новых приключенческих мультсериалов по мотивам произведений Олега Роя. Это проекты «Волшебная лавка Есении», «Невозможное возможно», «Суперфеи», «Комиссар Лео», «Мечтатели», «Очкарики», «Пушистики», «Стражи гор», «Тюня» и «Шуршики».

Также Олег Рой объявил о планах по производству полнометражного фильма «Контейнеры». «Проект «Контейнеры» покажет зрителю, что экологическая ситуация планеты и нашей души может привести нас и нашу Землю к тотальной катастрофе. Недаром полное название картины – «Контейнеры или Приключения на планете, которой нет», – отмечает автор проекта Олег Рой.

Директор по контенту интернет-кинотеатра tvzavr Елена Хлебникова отмечает, что анимация всегда была одним из самых популярных жанров в видео просмотре, тем более сейчас, когда современные дети начинают потреблять видео контент с самого раннего возраста. «Глобальная цифровизация сделала возможной просмотр на любых видах устройств. Особенной популярностью по данным tvzavr пользуется анимация на планшетах и Smart TV. С ростом спроса должно увеличиваться и предложение. Но в огромном количестве современной анимации должны преобладать качественная, обучающая, яркая мультипликация, способная надолго удержать внимание ребёнка и пересматриваться не раз. Герои выходят в оффлайн и становятся лучшими друзьями и советчиками детей. Анимация Олега Роя обладает всеми этими качествами. Это действительно проекты высокого уровня, которые будет просматривать не одно поколение детей не только в России, но и зарубежом», — считает Хлебникова.

Мультсериалы «Волшебная лавка Есении» и «Невозможное возможно» уже стартовали в производстве и будут доступны зрителям в 2021 году.

«Волшебная лавка Есении» – это мультсериал про волшебство, где в мире игрушек у игрушек тоже есть игрушки. Принцесса Есения и ее верный друг медвежонок Шмяк живут в волшебном Королевстве и при помощи мудрой волшебной книги, которая досталась по наследству Есении от ее дедушки, приходят на помощь жителям своего королевства и решают самые странные и, казалось бы, невыполнимые задачи.

В мультсериале «Невозможное возможно» жители маленькой страны Ниверляндии убеждены в том, что невозможное – возможно. Ниверляндию населяют маленькие персонажи вроде бы похожие на коровок или медвежат, но на самом деле обычный человек никогда не поверит, что они существуют, но невозможное – возможно! Каждый день с ними происходят забавные ситуации и приключения, в которые мало кто поверит, но на самом все так и есть.

Мультсериалы уже заинтересовали российские онлайн-кинотеатры. Ведь в период пандемии онлайн-платформам требуется все больше и больше собственного контента.