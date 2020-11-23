Zakon i Besporyadok на IVI: безбашенная пародия на фильмы 90-х

Кадр из фильма

Продюсерами проекта выступили Александр Роднянский и Сергей Мелькумов. Это пародия на фильмы 80-х и 90-х и дань уважения той ушедшей эпохе, когда экран безраздельно принадлежал злым русским, азиатским мастерам боевых искусств и пьющим детективам в нелепых шляпах.

Американские боевики 90-х годов, криминальные комедии 2000-х, детективные триллеры и фильмы с Джеки Чаном — все, чем вдохновлялись создатели «Закона и беспорядка — легко можно найти в подписке IVI.

Кадр из фильма

Каждая серия проекта Zakon i Besporyadok («Закон и Беспорядок») пародирует один из любимых жанров. Как по содержанию: герои одни и те же, но попадают они то в азиатский файтинг, то в криминальный триллер, а то и в неонуарную историю. Так и по форме: все актеры говорят на ломаном английском, сверху которого записан одноголосый русский перевод. Всё как на тех самых кассетах VHS.

Кадр из фильма

События сериала разворачиваются в тихом спокойном городке Лытк-Анжелес, штат Москвачуссетс. Здесь у каждой банды есть свое законное место. Колумбийцы курят подорожник, ирландцы потягивают пиво, а китайцы едят лапшу. Но однажды на Лытк-Анжелес обрушиваются злые русские коммунисты и приносят с собой сахар. Они захватывают контроль над производством матрешек (традиционный югославский бизнес) и подсаживают на белый порошок весь город.

Избавиться от злых русских – с такой целью в Лытк-Анжелес заявляются сразу два героя: ирландский гангстер из Дублина (также известного, как Дубна), Юстас Линч и полицейский из Палм-бич (также известного, как Геленджик), Салли Раптор.

Фото со съёмочной площадки

Дальше сюжетный узел завязывается еще туже: кровная месть, подставы и драки с китайцами за поеданием шавермы. В финале «хорошие» сойдутся в смертельной схватке с «плохими» на тщательно укрепленной базе русских. А в самом финале, конечно, будет драка на крыше.

Zakon i Besporyadok («Закон и Беспорядок») – искрометная пародия на культовые фильмы – эксклюзивно выходит на IVI с 27 ноября.

Кадр из фильма

Проект: Zakon i Besporyadok