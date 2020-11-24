Два месяца в плену маньяка: Семилетнего школьника, похищенного шизофреником, удалось найти с помощью Интерпола

Савелий со своей мамой. Фото: Валерия ПРОНИНА

«Савелий бросился к нам на шею, счастливый ребенок. Мы верили, что найдем его», - сказал журналистам Александр Роговцев, отец 7-летнего мальчика, пропавшего 28 сентября по дороге домой в селе Горки Владимирской области. Этот случай можно назвать уникальным - ребенок нашелся живым спустя почти два месяца с момента исчезновения. В тот же день, 19 ноября, полиция схватила и его похитителя - 26-летнего Дмитрия К., страдающего шизофренией.

Савелий и его отец едут домой. Фото: СОЦСЕТИ

ПОХИЩЕНИЕ ГОТОВИЛ ЗАРАНЕЕ

Летом Дмитрий К. поселился в деревне Макариха, в 20 километрах от Горок, где живет семья Роговцевых. Купил автомобиль (права он получил в 2012 году, в 2015-м людям с шизофренией запретили водить машину. - Ред.), дом с подвалом на окраине. Савелия он увидел 28 сентября, проезжая неподалеку от Горок. Мальчик шел один. Похититель затолкал его в машину и увез в свой дом. Какие ужасы пережил школьник, выясняет следствие. Но уже известно, что похититель любил показывать Савелию интимные видео. Не насиловал, скорее готовил к этому, ждал, когда ребенок подрастет, а затем планировал изнасиловать и убить… Первый месяц мальчик безвылазно провел в подвале, во второй Дмитрий начал выпускать Савелия в дом.

- Все это время он тщательно соблюдал меры конспирации, никогда не выпускал ребенка на улицу. Чтобы при задержании проникнуть в его дом, пришлось вскрывать металлическую дверь - рассказали во владимирской полиции. - К похищению он готовился заранее.

Внутри дома похитителя. Фото: Валерия ПРОНИНА

Поимке преступника предшествовали долгие поиски: волонтеры, спецслужбы, военные, родственники и соседи изучили каждый метр окрестных лесов и болот. А в это время маленький Савелий был заперт в доме похитителя.

- Мы жили с Димой по соседству, - вспоминают жители Макарихи Вячеслав и Светлана Артемовы. - Никогда не слышали ни криков, ни детского плача. Правда заметили, что как раз пару месяцев назад он стал запирать калитку и дверь в дом. Спросили зачем, он ответил: «Ко мне приходит один пьяница, от него и запираюсь». Но и нам он двери не открывал, говорил, что глуховат, не слышит стука.

Остальные соседи мало что знали о Дмитрии. Улицу, на которой он жил, местные называют «медвежьим углом», некоторые были уверены, что дом давно заброшен и в нем никто не живет.

В какой-то момент к поискам подключили даже военных. Фото: Валерия ПРОНИНА

ЗАМКНУТЫЙ КОМПЬЮТЕРНЫЙ ГЕНИЙ

Дмитрий родился и вырос в Суздале. На самой его окраине в двухэтажном кирпичном доме жила вся семья: папа-электрик, мама-воспитательница, он сам и его старший брат.

- Вырос у меня на глазах, - вспоминает соседка Тамара. - Тихий, спокойный, замкнутый, ничем не выделялся, ходил в обычную школу. Очень любил компьютеры и постоянно сидел в интернете. Никто не слышал, что он состоял на учете у психиатра.

После смерти отца Дмитрий остался жить с мамой. Как вспоминают соседи, несмотря на компьютерный талант, в вузе парень не доучился, бросил и сидел дома, выходил из квартиры разве что в магазин. Пару лет назад его мать погибла в ДТП, со старшим братом Дмитрий не общается.

Ни в Суздале, ни в Макарихе о диагнозе замкнутого соседа никто не знал. В Суздальской больнице «КП» подтвердили, что мужчина стоял на учете, но на дальнейшие вопросы отвечать не стали.

В мае Дмитрий продал родительскую квартиру семье москвичей, решившей пережить в Суздале самоизоляцию, и исчез. С тех пор его лишь однажды видели в городе.

- Встретились совсем недавно. Если бы я знал тогда, что это он… Он компьютерный гений. Знал все на просторах интернета, - говорит его знакомый Максим.

Село Горки. Фото: Валерия ПРОНИНА

ПЕДОФИЛЫ В ТЕНИ ДАРКНЕТА

Именно благодаря интернету (вернее, Даркнету - теневому, практически подпольному сегменту сети) и нашелся украденный Дмитрием Савелий. Информация о нем пришла российским силовикам от коллег из Интерпола: на одном из «темных» сайтов кто-то выложил сообщение о мужчине, удерживающем мальчика в селе Макариха. Примчались, вскрыли дверь и спасли ребенка.

Даркнет появился около десяти лет назад и стал рассадником преступности: через него продаются наркотики, там же ведут свои беседы по интересам педофилы. Вычислить ip-адреса почти нереально, понять, где расположены сервера, на которых работает конкретный сайт, - тоже. Современные педофилы тоже научились пользоваться плодами технического прогресса.

Сейчас педофилы активно используют так называемый «скрытый интернет» - это целая сеть сайтов, которые не индексируются обычными поисковиками, то есть их невозможно найти через Google или Яндекс, - рассказывает лидер движения «Сдай педофила!» Анна Левченко. - Вычислить их традиционными методами тоже практически невозможно. Все, что остается делать, - вести агентурную работу: выходить на сетевые площадки, где собираются педофилы, общаться, завязывать контакты, выводить собеседника на откровенность и заставлять допускать ошибки. Понятно, что процесс это не быстрый - разработка одного педофила, по словам эксперта, может длиться месяцы и даже годы. Понятно, что у полиции нет ни времени, ни кадров. Поэтому на самом деле удивительно, что мальчика в итоге все-таки нашли и эта история завершилась благополучно.

Мальчик не видел своих родителей более двух месяцев. Фото: "Лиза Алерт"

P. S. 21 ноября суд арестовал Дмитрия на два месяца. Ему вменяют две статьи - похищение несовершеннолетнего и насильственные действия сексуального характера. Во время заседания Дмитрий был спокоен, тщательно прятал лицо от журналистов, почти не двигался и не произнес ни слова. Только кивнул, когда судья спросил, согласен ли он с таким решением.

Сам задержанный на допросе заявил, что ранее похищал двоюродную сестру Савелия, но родители мальчика это опровергли - никаких сестер у него нет. Тем не менее следствие проверит, не причастен ли он к аналогичным преступлениям.

Отец Савелия. Фото: Валерия ПРОНИНА

ВОПРОС — РЕБРОМ

Почему психически больного не изолировали?

Закон не запрещает людям с шизофренией находиться на воле. Да, они могут нести угрозу, но не все так просто.

- Чтобы изолировать человека с шизофренией, есть два варианта: принудительная изоляция через суд, когда есть угроза окружающим, или с согласия и желания самого пациента. Шизофрения не излечивается до конца, это факт. Могут возникать приступы, - говорит психотерапевт Олег Самохин. - Пациент должен стараться сам их отслеживать, наблюдаться у врача. Психиатр должен обучать больного человека отслеживать свои мысли и фантазии, выписывать ему лекарства. Вообще шизофреники должны проходить обследование раз в полгода. Возможно, в данном эпизоде подозреваемый не принимал лекарства, не ходил на прием. То, что он сделал, наверняка связано с его диагнозом. А причины интереса к детям могут быть разные - пережитые детские травмы, увидел где-то в фильме, прочитал. Есть бессознательное, которое всплывает. Если обычный человек может контролировать его, то шизофреник - нет.

Дом семьи Савелия. Фото: Валерия ПРОНИНА

И какое наказание его ждет?

- Должна быть проведена комплексная судебно-психиатрическая экспертиза. Если она подтвердит, что он невменяемый, психически больной, то следствие выйдет в суд с ходатайством, чтобы ему в качестве наказания назначили принудительное лечение, - объясняет адвокат Валерий Лапицкий. - Его отправят в тюремную психушку, будет под контролем врача, пока не излечат. Как показывает практика, такое лечение может очень долго длиться, чуть ли не всю жизнь. Если будет установлено, что он осознавал свои действия, тогда будут судить по статье. За похищение ребенка наказание до 12 лет лишения свободы. Если будут другие выявлены факты - насилие, развращение - срок может увеличиться. На свободу в данном случае человека вряд ли отпустят.