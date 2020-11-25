В стремительном русле перемен

Реки и озера нашей страны, которых насчитывается более 5,5 миллиона, нуждаются в постоянной заботе и сохранении. Фото: Shutterstock

На одного человека в России, по подсчетам ученых, приходится около 30,5 тысячи кубометров пресной воды. По сравнению с другими странами мы невероятно богаты. У нас больше двух миллионов озер, еще больше рек - больших и маленьких, сотни тысяч болот, прудов и так далее. На европейской части планеты Россия - безусловный лидер.

Однако по всем регионам пресная вода распределена неравномерно, где-то ее больше, где-то меньше. К тому же есть проблема загрязнения водных объектов. Плюс изменение климата, на который существенно влияет развитие промышленности, нарушающее экологическое равновесие. Как итог - частые паводки и наводнения, которые становится все труднее предсказать.

В 2009 году в России была принята Водная стратегия до 2020 года, основными целями которой стали:

• восстановление экологического здоровья водоемов, их очистка от загрязнения;

• обеспечение качественной водой не только населения, но и объектов экономики;

• защита от природных катаклизмов.

Одним из главных практических инструментов реализации стратегии стала Федеральная целевая программа «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах», главным разработчиком и куратором которой является Минприроды России.

Программа - это не только перечень того, что необходимо сделать. По сути, это руководство к действию для всех структур огромного водного комплекса.

Во-первых, необходимо было устранить дефицит пресной воды в регионах, где не хватает ресурсов. Для этого предстояло повысить рациональное использование воды - от бытовых до промышленных условий.

Во-вторых, восстановить те водные объекты, которые утратили способность к самоочищению. Вернуть заболоченным прудам и озерам первозданный вид. А русло рек очистить так, чтобы они вновь стали полноводными. Позволю себе немного лирики. Мне довелось побывать на тех объектах, которые были возвращены к жизни благодаря Росводресурсам. Я лично убедилась, что меняется не только пруд или река, меняется все вокруг. Оживают берега, очищенные от сорных кустарников, от воды веет свежестью, местные жители довольны. Ведь там, где есть чистая вода, есть жизнь.

В-третьих, сделать капитальный ремонт гидротехнических сооружений, обеспечить их безопасность с помощью современных технологий. Ведь на многих объектах стоят еще советские ГТС.

В-четвертых, укрепить берега от разрушений, защитить населенные пункты от паводков, построить объекты инженерной защиты.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов:

- Цели, которые были поставлены в рамках ФЦП, достигнуты, а где-то даже перевыполнены. Работа Росводресурсов по всем существующим направлениям не только сохраняется в условиях завершения программы, более того, масштабируется. Результат всех мероприятий, где и защита от наводнений, и экологическое оздоровление водоемов, и сокращение их загрязнения, имеет огромное значение с точки зрения обеспечения благополучия населения и повышения качества жизни россиян.

Мы видим, что такие мероприятия прочно закрепляются в федеральных проектах. И комплексный подход в решении широкого спектра вопросов - как, например, проект «Оздоровление Волги» - нам необходимо распространять на другие антропогенно загруженные речные бассейны. Каждый из которых специфичен и требует индивидуального подхода.

Только цифры

ЧТО СДЕЛАНО ЗА 2012 - 2020 ГОДЫ

• 1,84 млн человек получили доступ к воде в районах вододефицита

• 735 км - протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукреплений

• 8825 га - восстановление и экологическая реабилитация водоемов

• 855 модернизированных и построенных гидропоста

• 21 - количество реконструированных и построенных гидроузлов и водохранилищ, магистральных каналов и трактов водоподачи

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