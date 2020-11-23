Сокращение чиновничьих синекур — только первый шаг в расчистке бюджетных авгиевых конюшен

Никита Кричевский Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Нынешняя Россия – правопреемница не только во многом прорывного СССР, но и консервативной царской России. А в архаичной Руси считалось в порядке вещей выделять чиновникам синекуры – доходные институции без каких-либо обязанностей и необходимости находиться на месте служения.

«Заслужили» – типично русский штамп.

Сейчас у нас целых 40 синекур, простите, институтов развития (ИР). В одних выгодоприобретателей видно невооруженным глазом, в других вместо них сидят зиц-председатели.

И все при деле. Хотя в нормальной экономике львиную долю таких синекур давно бы расчихвостили в порошок.

Но вот она, волшебная сила круговой поруки вперемежку с пиаром. Подумаешь, черно-белый iPad для школьников не взлетел. Что с того, что наибольшие куски бюджетного пирога доставались своим. Мало ли, что в некоторых госкорпорациях было всего один-два проекта на ведомство. Главное, чтоб «костюмчик сидел».

Ценою в пять триллионов бюджетных рублей.

Михаил Мишустин приступил к очень болезненному для многих пересмотру наследства Дмитрия Медведева. Именно в его премьерство появились и бурно расцвели ныне упраздняемые и сокращаемые «розовые слоны». Тогда ряд публичных и не очень фигур, чрезвычайно ценных для власти, достигли почтенного возраста и страстно желали уйти на покой.

Но не так, чтобы цветочки сажать, а чтоб оставаться при «бюджете». Частному сектору их «компетенции» были нужны как той козе баян. Даже в ранге гармонистов-советников.

Уверен, что заявленные преобразования – лишь первый шаг в трудном и опасном деле расчистки бюджетных авгиевых конюшен. Дальше непременно последует внешний аудит работы ИР в части использования бюджетных ресурсов. Результаты которого будут как административными, так и уголовными.

Кому как повезет.

ИР, к несчастью, стали раковой опухолью всей российской бюджетной сферы. Федеральный коррупционный «алгоритм» быстро просекли регионалы, и теперь уже в регионах стали появляться местные «институты развития». За «шалости» с деньгами с одним из которых («всего-то» на 710 млн руб.) ныне привлекается бывший ивановский губернатор Михаил Мень.

«Тьфу, – думают сейчас умудренные опытом и лампасами неформальные собственники федеральных ИР. – Спалился на мелочевке». И будут правы, потому что в эту сумму укладывается разве что стоимость бани, а то и собачьей будки в их имениях.

Кстати, никто не слышал, как продвигаются дела с восстановлением другого института – института конфискации?

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