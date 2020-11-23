Яндекс Go подарил новые машины трем самозанятым

В Москве 18 ноября три водителя такси получили ключи от новых седанов бизнес-класса KIA Optima. Яндекс Go разыграл их среди самозанятых водителей, сотрудничающих с сервисом.

Автомобиль был главным призом в конкурсе, который Яндекс Go проводил в октябре. Для участия водители должны были выполнить 100 заказов на такси в период со 2 октября по 2 ноября. Те, кто справился с задачей, участвовали в розыгрыше новых автомобилей, и методом случайной выборки компания определила трех победителей. Их имена озвучили 6 ноября в прямом эфире на YouTube канале Яндекса.

В тройку победителей вошли житель Москвы Эдуард Мкртчян, Сергей Гагин из Иглино (Республика Башкортостан) и Александр Баев из Майкопа (Республика Адыгея). Им вручили ключи от трех седанов KIA Optima в торжественной обстановке, а после награждения предложили отправиться на экскурсию по городу.

- Мы благодарны вам, что работаете с нашим сервисом. Надеемся, что и дальше будем сотрудничать, - отметил Иван Запольский, руководитель по развитию бизнеса Яндекс Go в РФ.

Авто победители получили брендированные, и после награждения некоторые планируют продолжать работу именно на них.

- Пока в Москву на вручение ключей не прилетел, казалось, может мне все это снится, - говорит победитель Сергей Гагин. Он один из первых в республике, кто начал работать в такси как самозанятый. – Мне очень нравится новая машина, превосходные ощущения. Дети тоже в восторге, а у меня их четверо. Уже всех покатал, кроме самой младшей. Сейчас на учет авто поставлю и буду начинать работать на нем. В такси я уже 10 лет, можно сказать, что получил подарок к юбилею и Новому году.

Напомним, розыгрыш машин проводился среди водителей, сотрудничающих с сервисом Яндекс Go. Обязательным условием для участников был статус индивидуального предприниматели или самозанятого. Всего в конкурсе участвовали 46 773 человека.